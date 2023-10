Messi schiet Argentinië langs Peru, Brazilië verliest wedstrijd en Neymar

Uiteindelijk verliet hij in tranen het veld en even later met krukken het stadion. Volgens de teamarts is er nog weinig te zeggen over hoe zwaar de blessure is aan zijn linkerknie.

Naast de eerste nederlaag in 22 jaar tegen de Uruguayanen zagen de Brazilianen aan het einde van de eerste helft ook nog sterspeler Neymar uitvallen. De aanvaller van Al-Hilal verstapte zich na een onschuldig duel met Nicolás De La Cruz en ging met een van pijn vertrokken gezicht naar het gras.

Brazilië, dat afgelopen vrijdag tegen het eerste puntenverlies in de WK-kwalificatie opliep door voor het eerst in de historie thuis niet te winnen van Venezuela, ging met 2-0 onderuit bij Uruguay.

Mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi heeft Argentinië ook zijn vierde wedstrijd in de WK-kwalificatie gewonnen. Op bezoek bij Peru wist de aanvaller van Inter Miami voor rust twee keer het net te vinden en dat bleek genoeg voor een 2-0 overwinning.

Argentinië had weinig moeite met Peru, dat na vier wedstrijden in de WK-kwalificatie nog altijd niet heeft gescoord. De regerend wereldkampioen kwam na iets meer dan een half uur op voorsprong toen Messi aan het eind stond van een scherpe counter en op aangeven van Nicolas González raak schoot.

Tien minuten later deed Argentinië het nog eens dunnetjes over. Dit keer was het Enzo Fernández die Messi wist te vinden op nagenoeg dezelfde plek. Messi bracht daardoor zijn totaal op 106 doelpunten voor het nationale team.

Daarmee staat hij op een derde plek op de topscorerslijst aller tijden. Alleen Ali Daei (108, Iran) en Cristiano Ronaldo (127, Portugal) wisten vaker te scoren voor hun land.

Brazilië pijnlijk onderuit

In het Centenario stadion in Montevideo keek Brazilië al tegen een 1-0 achterstand aan toen Neymar naar de grond ging. Liverpool-spits Darwin Nuñez had een paar minuten daarvoor al raak gekopt voor de thuisploeg.

Een kwartier voor tijd was Nuñez ook betrokken bij de 2-0. Op de huid gezeten door twee Braziliaanse verdedigers lukte het hem alsnog om de bal bij De La Cruz te krijgen. Die had geen enkele moeite om de bal binnen te werken en zo Brazilië de eerste nederlaag in 37 WK-kwalificatiewedstrijden te bezorgen.