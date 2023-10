'Joran van der Sloot heeft moord op Natalee Holloway bekend in zaak VS'

Joran van der Sloot heeft in de afpersingszaak die tegen hem loopt in de VS bekend dat hij Natalee Holloway heeft vermoord. Dat schrijft De Telegraaf.

Volgens de krant heeft de FBI de bekentenis van Van der Sloot de afgelopen maanden onderzocht en deze inmiddels als "geloofwaardig" bestempeld. De 36-jarige Nederlander zou vorige maand een leugendetectortest hebben ondergaan. Dat was voor de FBI een belangrijke indicatie dat Van der Sloot de waarheid sprak.

Eerder ging al rond dat Van der Sloot zou gaan bekennen in de zaak in Alabama, waarin de Nederlander wordt verdacht van het afpersen van de moeder van Holloway. In ruil voor een lagere straf - en dus een deal met de Amerikaanse justitie - zou Van der Sloot alles moeten vertellen over de vermissing van Holloway en het afpersen van haar nabestaanden. Het zou gaan om een straf van twintig jaar.

Vandaag is er een nieuwe zitting in de zaak, waarin dus hoogstwaarschijnlijk de overeenkomst met de Amerikaanse aanklager wereldkundig wordt gemaakt. Het is dan aan de rechter om de deal goed te keuren. Van der Sloot zou Holloway in 2005 op het strand van Aruba hebben vermoord.

Peru

Van der Sloot werd eerder in Peru veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010. Hij werd eerder dit jaar tijdelijk door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Als Van der Sloots deal in de VS wordt goedgekeurd, wordt hij volgens de Telegraaf "op korte termijn" weer teruggevlogen naar Peru.

Het mysterie van de verdwijning van Natalee Holloway in 2005 en de verdenkingen tegen Joran van der Sloot waren met name in Amerika en Nederland groot nieuws. In 2008 keken zeven miljoen Nederlanders naar een uitzending van Peter R. de Vries en Kees van der Spek, waarin een informant Van der Sloot in een auto aan het praten kreeg over de verdwijning. Voor die uitzending kregen de makers in de VS een prestigieuze Emmy-award.

Bekijk hier een terugblik over Joran van der Sloot: