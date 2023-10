Jordanië schrapt top met Biden, ontmoeting met Netanyahu gaat wel door

Jordanië heeft de top met onder anderen de Amerikaanse president Biden geschrapt. Biden zou vandaag in hoofdstad Amman spreken over de oorlog tussen Israël en Hamas met de Jordaanse koning, de Egyptische president Sisi en de Palestijnse president Abbas.

Abbas zegde vervolgens als eerste de ontmoeting met Biden af na de aanval op het ziekenhuis op de Gazastrook. Kort daarna volgde de annulering van de gehele top in Amman.

Biden 'woedend en diep bedroefd'

Voordat hij zou afreizen naar Jordanië zou Biden eerst in Israël spreken met de Israëlische premier Netanyahu. Die ontmoeting gaat wel door; Biden stapte tegen middernacht (Nederlandse tijd) in Washington op het vliegtuig naar het Midden-Oosten.

Zo'n beetje gelijktijdig gaf het Witte Huis een persverklaring uit, waarin Biden zei "woedend en diep bedroefd" te zijn door de aanval op het ziekenhuis in Gaza, waarbij zeker 500 Palestijnen werden gedood.

In de korte persverklaring deed Biden geen uitspraken over wie er volgens de VS achter de aanval zat. Wel heeft de president opdracht gegeven aan zijn veiligheidsteam om inlichtingen te verzamelen over wat er precies is gebeurd.

Optimisme over noodhulp

De Palestijnse autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat Israël het ziekenhuis vanuit de lucht heeft aangevallen. Het Israëlische leger stelde dat uit verzamelde inlichtingen zou blijken dat de Islamitische Jihad achter de aanval op het ziekenhuis zit.

Witte Huis-woordvoerder John Kirby zei dat Biden "lastige vragen" gaat stellen aan Netanyahu over onder meer de humanitaire situatie in de Gazastrook en burgerslachtoffers. Verder was Kirby optimistisch over het krijgen van noodhulp in de Gazastrook via de grens met Egypte.