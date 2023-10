Denemarken en Slovenië zetten grote stap naar EK, Hongarije nog niet geplaatst

Slovenië won in dezelfde poule met 1-0 van Noord-Ierland. Adam Gnezda Čerin zette de bezoekers op voorsprong. Na rust kreeg Noord-Ier Shea Charles een rode kaart en kwamen de Slovenen nog amper in de problemen, al scoorden ze niet meer.

In de tweede helft maakte Alessandro Golinucci gelijk, wat tot grote vreugde leidde op de tribunes. Het was namelijk het eerste doelpunt in elf maanden voor de thuisploeg.

Denemarken had op bezoek in San Marino de grootste moeite om de score te openen. Pas na ruim veertig minuten zette Manchester United-aanvaller Rasmus Højlund de Denen op voorsprong.

Denemarken en Slovenië hebben in poule H van de EK-kwalificatiereeks een grote stap gezet naar plaatsing voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland. Beide landen staan nu op 19 punten. Met nog twee wedstrijden te gaan staan beide landen vier punten voor op Kazachstan.

Hongarije had zich met een zege uit bij Litouwen kunnen verzekeren van een startbewijs voor het EK, maar kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Litouwen verraste de Hongaren volledig in de eerste helft. Via Fedor Cernych en Pijus Sirvys kwam het thuisland op 2-0. Hongarije wilde alles op alles zetten om terug te komen in de wedstrijd. Dat lukte ook via een benutte strafschop van Dominik Szoboszlai.

Barnabas Varga tekende tien minuten voor tijd nog voor de gelijkmaker, maar een overwinning zat er niet meer in.

Servië won in dezelfde poule met 3-1 van Montenegro. Dusan Tadic was belangrijk met een assist op de 2-1 van Aleksandar Mitrovic en de oud-Ajacied zorgde zelf voor 3-1, wat ook de eindstand was. Mitrovic maakte ook de openingstreffer.

De Serviërs staan op de tweede plaats in poule H en maken nog alle kans om zich te kwalificeren.