Kane schiet Engeland naar EK en regerend kampioen Italië in de problemen

De Engelsen hadden voorafgaand aan het duel aan één punt genoeg om zich te plaatsen voor het EK, terwijl de Italianen met Oekraïne uitvechten wie als nummer twee eindigt in groep C en dus ook naar Duitsland gaat komende zomer.

Engeland is al 35 thuiswedstrijden in de EK- of WK-kwalificatie ongeslagen en wenste op Wembley een einde aan die imposante reeks te voorkomen. Alleen lag het tempo van de thuisploeg wat te laag. Toch kwam de gelijkmaker er wel, via een strafschop.

Jude Bellingham stoomde op en glipte door de verdediging van de Italianen, maar Di Lorenzo trok aan de noodrem. De toegewezen penalty was een prooi voor Harry Kane, die liet zien hoe je een strafschop overtuigend raak schiet: 1-1.