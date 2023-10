Kane schiet Engeland naar EK en regerend kampioen Italië in de problemen

De Engelse topschutter Harry Kane heeft ervoor gezorgd dat zijn land zich dinsdagavond met een 3-1 zege op Italië heeft geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Italië kan door de nederlaag voorlopig nog niet denken aan het toernooi. De Engelsen hadden voorafgaand aan het duel aan één punt genoeg om zich te plaatsen voor het EK, terwijl de Italianen met Oekraïne uitvechten wie als nummer twee eindigt in groep C en dus ook naar Duitsland gaat komende zomer.

Minuut stilte Bij alle kwalificatiewedstrijden werd er dinsdagavond een minuut stilte gehouden vanwege de terreuraanslag die maandag plaatsvond in Brussel, voorafgaand aan de wedstrijd tussen België en Zweden. Bij de schietpartij kwamen twee Zweedse voetbalsupporters om het leven.

Engeland tegen Italië was de reprise van de EK-finale van 2021. Toen trokken de Italianen uiteindelijk na penalty's aan het langste eind. En ook maandagavond toonde Italië zich direct van zijn sterkste kant. De eerste fatsoenlijke aanval leverde meteen een doelpunt op. Voormalig PSV- en PEC Zwolle-aanvaller Gianluca Scamacca kon in geheel vrijstaande positie, van dichtbij, een voorzet van Giovanni Di Lorenzo binnenwerken.

Foto: 075a232e-1b5a-381c-8f78-015ba6401ecd - Reuters

Engeland is al 35 thuiswedstrijden in de EK- of WK-kwalificatie ongeslagen en wenste op Wembley een einde aan die imposante reeks te voorkomen. Alleen lag het tempo van de thuisploeg wat te laag. Toch kwam de gelijkmaker er wel, via een strafschop. Jude Bellingham stoomde op en glipte door de verdediging van de Italianen, maar Di Lorenzo trok aan de noodrem. De toegewezen penalty was een prooi voor Harry Kane, die liet zien hoe je een strafschop overtuigend raak schiet: 1-1.

Foto: 26de382b-788d-3958-90c2-a25a8ed81794 - Reuters

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kwam na ongeveer een uur op voorsprong. Een goed uitgevoerde counter belandde via Phil Foden en Bellingham voor de voeten van Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United kwam op snelheid naar binnen en haalde hard en fraai uit. Harry Kane besliste vervolgens het duel helemaal in zijn eentje. De spits kreeg de bal in zijn voeten en ging vervolgens twee verdedigers voorbij om zijn 61ste treffer voor de Engelse nationale ploeg te maken: 3-1. Italië in de problemen De nederlaag stelt Italië voor de nodige problemen. Door de overwinning van Oekraïne op Malta (1-3) staat Italië nu derde. Als de ploeg wint van Noord-Macedonië en gelijk speelt tegen Oekraïne is het EK-ticket alsnog veiliggesteld vanwege een beter onderling resultaat met Oekraïne. Lukt het Italië uiteindelijk niet om zich via de groep te kwalificeren, dan heeft de ploeg nog een vangnet met de play-offs door de goede resultaten in de Nations League. Mocht die ontsnapping via de achterdeur ook niet lukken, dan mist Italië voor de tweede keer op rij een eindtoernooi. Op het WK in Qatar ontbrak de ploeg van Luciano Spalletti ook al. Deze landen zijn al zeker van EK: Duitsland (gastland), Spanje, Schotland, Frankrijk, Turkije, België, Oostenrijk, Portugal en Engeland. Er kwalificeren zich uiteindelijk 24 landen.