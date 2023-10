Neptunus wint voor derde maal op rij; nog één overwinning verwijderd van honkbaltitel

In de eerste helft van de vijfde inning was er een hachelijk moment, toen Richardson een bal van Kelly op zijn helm kreeg. De slagman van Amsterdam ging even tegen de grond, maar kon door.

Amsterdam kwam in het koude Neptunus Familie Stadion als eerste op het scorebord. Openingsslagman Roelie Henrique bereikte in de eerste inning door vier wijd het eerste honk, schoof op door een gestolen honk en een Rotterdamse veldfout, en scoorde daarna op een klap van Denzel Richardson de 1-0.

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn één overwinning verwijderd van de landstitel. In de Hollands Series hebben de Rotterdammers dinsdagavond een 3-2 voorsprong genomen tegen Amsterdam Pirates door de vijfde wedstrijd met 2-1 te winnen. De beslissing viel pas in de negende inning.

In de gelijkmakende zevende inning bracht Neptunus de score weer in evenwicht. Op een honkslag van Arthur Bonevacia scoorde voormalig Major League-speler Roger Bernadina 1-1.

Uiteindelijk was het Vijfvinkel die moest buigen voor de Rotterdammers, die in de tweede helft van de negende inning alle honken bezet kregen. Op een honkslag van Tony Krueger liep Polonius het winnende punt over de thuisplaat.

Zes keer kampioen

De eerste twee wedstrijden in de Holland Series gingen met 6-1 en 3-1 naar Amsterdam, al zes keer eerder kampioen van Nederland. De laatste keer was in 2020.

Vervolgens sloeg Neptunus sterk terug door afgelopen weekeinde de derde (8-4) en vierde wedstrijd (7-3) naar zich toe trekken.

Neptunus won de landstitel al negentien maal, maar de laatste titel dateert van 2018. Vorig jaar ging het kampioenschap naar HCAW.

Zaterdagmiddag verder

De zesde wedstrijd is zaterdagmiddag om 14.00 uur in het Loek Loevendie Ballpark in Amsterdam. Bij winst is Neptunus zeker van de titel. Is de best-of-seven dan nog niet beslist, dan volgt zondagmiddag om 14.00 uur in Rotterdam de beslissende wedstrijd.