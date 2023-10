Archeologen vinden zeldzaam graf onder Grote Markt in Groningen

Op de Grote Markt in Groningen zijn bij archeologische opgravingen twee skeletten gevonden. Ze komen waarschijnlijk uit de periode na 700, de vroege Middeleeuwen.

Een van de skeletten lag in een boomstamgraf. Dat betekent dat de persoon in een uitgeholde boomstam begraven lag. Bijzonder, vindt archeoloog Erik Akkerman. "Dat is relatief zeldzaam, niet iets wat je dagelijks vindt", zegt hij bij RTV Noord. De skeletten liggen op een plek waar volgens hem in die tijd een begraafplaats was, rondom een kerk.

Onderzoekers hopen dat de vondst meer duidelijk maakt over de mensen die in die tijd in het gebied woonden. "Zijn het mensen die uit Duitsland zijn gekomen of Scandinavië of zijn het Friezen die hier ook woonden of misschien een Drent?", vraagt Akkerman zich af.

Met het beantwoorden van de vraag hoopt de archeoloog tevens te ontdekken of er nog afstammelingen in leven zijn.