Kelderman droomt wel van roze, maar niet te veel: 'Laatste week is zó lastig'

Kelderman: 'Als ik die roze trui kan pakken, is mijn Giro geslaagd'

En toen was hij opeens nog maar dertig seconden verwijderd van het roze. Wilco Kelderman fietst voorlopig "supergoed" rond in de Giro d'Italia, staat tweede in het algemeen klassement en heeft uitzicht op meer. "Ik kom steeds dichterbij." Kelderman snoepte zondag in de negende etappe achttien seconden van zijn achterstand op rozetruidrager João Almeida af. En daar kunnen er nog gemakkelijk meer bij komen, de 22-jarige Almeida is immers even jong als onervaren. "Hij is nog hartstikke jong, dit is zijn eerste grote ronde. Normaal gesproken zal de laatste week te lastig voor hem zijn, zondag had hij ook al wat problemen", weet Kelderman. "Maar het is superknap wat hij laat zien en hij staat er goed voor."

Wilco Kelderman staat tweede in het algemeen klassement - Getty Images

Ondanks zijn mooie uitganspositie durft Kelderman zich niet rijk te rekenen. Ja, hij is slechts een half minuutje verwijderd van het roze. Dat weet hij maar al te goed. "Maar als je daar steeds mee bezig bent, word je alleen maar nerveuzer." "Als ik die roze trui kan pakken, is mijn Giro geslaagd", vervolgt de kopman van Sunweb. "Natuurlijk hou ik hem dan het liefst tot het einde, maar de Giro is eigenlijk pas net gestart. Zeker de laatste week is zó lastig." Dromen van warme douche Niet aan het roze denken lukte Kelderman zondag overigens uitstekend, ondanks de "mooie sprint" die hij er op het einde nog uit kon persen. Het barre herfstweer in de Abruzzen, in het midden van Italië, blies dromen over 'La Maglia Rosa' hardhandig weg. "Het was zeker een mooie etappe, maar superkoud. Het was zó koud dat ik de laatste 30 kilometer alleen maar aan een warme douche heb gedacht", lacht Kelderman.

'Koers voor mezelf en Sunweb' Kelderman verkast na dit seizoen naar Bora-Hansgrohe. Wat als Rafal Majka, Giro-kopman van zijn aanstaande werkgever, de komende weken in kansrijke positie demarreert? "Nou, volgens mij gaat hij weg bij de ploeg... Maar dat maakt me ook echt geen reet uit, ik koers hier voor mezelf en voor Sunweb. Het maakt me niet uit wie er vooruit rijdt." Dinsdag gaat de Giro verder met een heuveletappe over 177 kilometer van Lanciano naar Tortoretto. Die rit en alle daarna zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Over een week, op de tweede rustdag, maakt Kelderman de balans op. Als hij dan nog in Italië rondrijdt, tenminste. Het coronavirus hangt ook in de Giro immers als een dreigende wolk boven het peloton. Zaterdag viel met Simon Yates al een van de favorieten voor de eindzege weg vanwege een positieve test. Maandag, op de eerste rustdag van de Giro, volgde een nieuwe reeks tests, waarvan de uitslagen 's avonds worden verwacht. Kelderman: "Op zich voel ik me fit en goed, dus ik ben er niet bang voor. Maar het is toch wel 'risky' als iemand positief test. Je rijdt met z'n allen in het peloton, dus ik ben wel bang dat er een paar positief gaan zijn."