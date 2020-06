Varkens in Nood klaagt slachthuis aan voor verdrinken van dieren in heet water

Stichting Varkens in Nood heeft aangifte gedaan tegen een slachthuis dat varkens onverdoofd zou hebben laten verdrinken in heet water. Het ging volgens de stichting het afgelopen jaar herhaardelijk mis bij het bedrijf.

Het is tegen de wet om varkens bij bewustzijn te slachten, met uitzondering van de rituele slacht. Ook is het wettelijk verboden dieren onnodig pijn te doen of letsel toe te brengen. De stichting wil dat de slachterij, die niet bekendgemaakt is, zich aan de wet houdt en eist strafrechtelijke sancties.

Ernstige misstanden

Varkens in Nood vroeg eerder dit jaar rapporten op bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daaruit bleek dat van begin 2018 tot en met juni 2019 regelmatig ernstige misstanden plaatsvonden bij het slachten van varkens in Nederlandse slachterijen.

In de twaalf inspectierapporten van de NVWA kwamen zes gevallen voor van varkens die levend een zogeheten broeibak in gingen. Varkens in Nood stelde dat het werkelijke aantal incidenten vermoedelijk veel hoger ligt, omdat sommige incidenten bewust niet worden gerapporteerd en NVWA-inspecteurs niet overal bij kunnen zijn.

De NVWA kan bij overtreding een waarschuwing geven of een boete uitdelen van 1500 euro per overtreding. Volgens Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood, is dat bij lange na niet genoeg om de problemen aan te pakken. "Bestuursrechtelijke boetes vanuit de NVWA zijn hier volstrekt onvoldoende. Ze doen op geen enkele wijze recht aan de ernst van de misdragingen. Bovendien hebben de lage boetes geen enkel afschrikwekkend effect, zoals duidelijk blijkt uit de herhaling van de overtredingen."