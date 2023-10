Faillissementsverkoop BCC loopt uit de hand, winkels dicht

De winkels van elektronicaketen BCC zijn sinds vanochtend gesloten nadat klanten zich er tijdens de faillissementsverkoop hadden misdragen. Volgens het bedrijf kon de veiligheid van de medewerkers niet meer worden gegarandeerd.

Volgens Omroep Flevoland ging het in de filialen in Lelystad en Almere om meldingen van bedreiging en fysiek geweld. Op een briefje bij een filiaal staat dat de winkel vandaag gesloten was vanwege "extreme omstandigheden". "Wij kunnen de veiligheid van ons personeel door de extreme drukte niet waarborgen."

Enorme puinhoop

In Hengelo hangt bij het filiaal een briefje waarop staat dat de medewerkers "even tot rust moeten komen". Volgens RTV Oost "hingen de klanten er gisteren met de benen uit" en was de winkel een enorme puinhoop. Ook zouden mensen hebben geprobeerd showmodellen van de muur te rukken en personeel hebben bedreigd.

De curatoren van BCC willen niets zeggen over de gebeurtenissen. Een woordvoerder zegt dat is besloten voorlopig niet met de pers te praten. Het is dan ook niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat BCC winkels dichthoudt na ongeregeldheden. Dat gebeurde vorige maand ook al. Toen was BCC nog niet failliet, maar was net naar buiten gekomen dat er financiële problemen waren. Mensen probeerden toen onder meer nog gauw tegoedbonnen in te leveren.

BCC-directeur Caspar Klinkhamer liet toen weten dat het te maken had met onwenselijk gedrag: "In sommige winkels ontstonden onvriendelijke, soms bedreigende situaties."