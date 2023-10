Asielzoekers in Volendam beschoten met balletjespistool

In Volendam zijn vanuit een auto asielzoekers beschoten met een balletjespistool, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Niemand raakte gewond.

Op sociale media gaat een video rond van de gebeurtenis, gefilmd vanuit de auto, met daarbij de tekst "vluchtelingen raak schieten".

Volgens het COA heeft een van de beschoten asielzoekers aangifte gedaan. Eerder vandaag liet de politie al weten te onderzoeken wie achter de video zit.

De gemeente Edam-Volendam noemt de video "laf en verwerpelijk, met een heel nare intentie". "We weten nog niet wie dit waren, maar we gaan ervan uit dat iedereen in onze gemeente hier afstand van neemt", zei een woordvoerder tegen het ANP.

In de buurt van Volendam ging eerder deze maand een nieuwe opvanglocatie open voor asielzoekers. Volgens NH Nieuws leidde de nieuwe opvang tot veel onrust in de regio.