Veel doden bij aanval op ziekenhuis Gaza, Israël ontkent verantwoordelijkheid

Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeggen dat bij een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza-Stad honderden mensen om het leven zijn gekomen. Maar volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn "barbaarse terroristen in Gaza" verantwoordelijk voor het bloedbad in het Baptist Hospital. De Palestijnse autoriteiten gaan uit van 500 doden. Er wordt gevreesd dat nog eens honderden mensen bedolven liggen onder het puin. 'Mislukte raketlancering' Het Israëlische leger ontkent dat het verantwoordelijk is voor de aanval op het ziekenhuis. Inlichtingen die zijn verzameld wijzen erop dat terreurorganisatie Islamitische Jihad verantwoordelijk is, zegt het leger in een reactie. Het zou gaan om een mislukte raketlancering. Volgens een woordvoerder van het leger werd er een raketaanval uitgevoerd op Israël. De projectielen vlogen in de buurt van het ziekenhuis toen het werd geraakt, aldus het leger. Een X-account van de Israëlische staat heeft videobeelden gedeeld waarop de vliegende raketten te zien zouden zijn. Een woordvoerder Islamitische Jihad zegt tegen Reuters dat de Israëlische lezing onzin is. Ook Hamas is ervan overtuigd dat Israël achter de luchtaanval op het ziekenhuis zit.

Correspondent Nasrah Habiballah: "De partijen wijzen nu naar elkaar. Het is niet de eerste keer dat Israël zegt dat er burgerdoden zijn gevallen door een raket uit Gaza zelf. Uit onderzoek van Human Rights Watch blijkt dat een deel van de raketten vanuit Gaza inderdaad ook in Gaza terechtkomt. Of dat nu ook het geval is, zal onderzocht moeten worden. Alleen wordt zo'n onderzoek vaak geweigerd. Het is moeilijk om te zeggen of dit een keerpunt in de oorlog zal zijn. Het incident maakt in elk geval enorm veel los. Kijk maar naar de Westelijke Jordaanoever en de Jordaanse hoofdstad Amman, waar mensen de straat op zijn gegaan. Het maakt het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan Israël morgen hoe dan ook lastiger. Hij zou bijvoorbeeld ook spreken met de Palestijnse leider Abbas, maar die heeft dat gesprek nu afgezegd. De druk komt nu meer op Biden te liggen."

In het Baptist Hospital, ook wel bekend als het Al Ahli Arab Hospital, bevonden zich naar schatting honderden tot mogelijk duizenden gewonden en gevluchte burgers. Het ziekenhuis zat vol met artsen, hulpverleners, patiënten en vluchtelingen, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook de VN-organisatie gaat uit van honderden slachtoffers. Volgens Al Jazeera is het ziekenhuis gebombardeerd zonder waarschuwing vooraf. "De slachting in het al-Ahli Arab Hospital is ongekend", zegt een woordvoerder van een Palestijnse hulporganisatie tegen de nieuwszender. "Wat vanavond is gebeurd, komt neer op genocide." Het ziekenhuisgebouw staat in brand:

Ook de woordvoerder van de Palestijnse president Abbas spreekt van genocide door Israël. Abbas heeft zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Biden morgen afgezegd uit protest tegen de aanval. Ook heeft de president drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Diverse politieke groeperingen hebben inwoners van de Westelijke Jordaanoever opgeroepen morgen te staken. Op de Westelijke Jordaanoever zijn woedende Palestijnen de straat op gegaan na de aanval op een ziekenhuis in Gaza-Stad. De demonstranten zijn niet alleen boos op Israël, maar ook op de Palestijnse president Abbas. Ze zijn daarbij slaags geraakt met de Palestijnse ordetroepen. Ook internationaal wordt de gebeurtenis veroordeeld. De Canadese premier Trudeau noemt het nieuws uit Gaza "verschrikkelijk en volledig onacceptabel". Hij riep op het oorlogsrecht te respecteren. De Egyptische autoriteiten veroordelen de aanval "op de sterkst mogelijke manier". De Turkse president Erdogan spreekt van "het meest recente voorbeeld van hoe Israëls aanvallen gespeend zijn van de meest fundamentele menselijke waarden". Dodelijke luchtaanval op VN-school Eerder vandaag vielen er zes doden bij een Israëlische luchtaanval op een VN-school in vluchtelingenkamp Al-Maghazi op de Gazastrook. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldde VN-hulporganisatie UNRWA. Ook in deze school hadden vluchtelingen hun toevlucht gezocht voor Israëlische bombardementen. "Dit is schandalig en toont opnieuw een flagrante minachting voor de levens van burgers", zei UNRWA over de aanval op de school. Het Israëlische leger voert al ruim een week zware luchtaanvallen uit op de Gazastrook, in reactie op de moorden en ontvoeringen door Hamas in het zuiden van Israël. Er wordt ook rekening gehouden met een Israëlisch grondoffensief om, zoals de regering zegt, Hamas te vernietigen. Hamas op zijn beurt slaagt er nog steeds in raketten af te vuren op Israël. Bevel tot evacuatie Palestijnse burgers zijn gesommeerd door Israël om zuidwaarts te vluchten, maar ook daar is het niet veilig. Mensen kunnen de Gazastrook niet uit omdat de grens dicht zit. Hulpgoederen kunnen het gebied niet in. Onder meer de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zware kritiek geuit op het evacuatiebevel door Israël en de afsluiting van Gaza. De bevolking van ruim 2 miljoen mensen is afgesloten van de toevoer van water, elektriciteit en brandstof.