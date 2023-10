Aanval op ziekenhuis waar Gazanen schuilden, autoriteiten spreken van honderden doden

Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeggen dat bij een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza-Stad honderden mensen om het leven gekomen. Ze gaan uit van minstens 500 doden. Het bericht is nog niet uit onafhankelijke bron bevestigd. De Israëlische strijdkrachten zeggen in een reactie dat ze de berichten onderzoeken.

Volgens nieuwszender Al Jazeera is het ziekenhuis gebombardeerd zonder waarschuwing vooraf. Er is nog veel onduidelijk, maar het zou gaan om de dodelijkste Israëlische luchtaanval in decennia. In het Baptist Hospital bevonden zich naar schatting duizenden gewonden en gevluchte burgers.

Nergens veilig

Het Israëlische leger voert al ruim een week zware luchtaanvallen uit op de Gazastrook, in reactie op de moorden en ontvoeringen door Hamas in het zuiden van Israël.

Palestijnse burgers zijn gesommeerd door Israël om zuidwaarts te vluchten, maar ook daar is het niet veilig. Mensen kunnen de Gazastrook niet uit omdat de grens dicht zit. Hulpgoederen kunnen het gebied niet in.