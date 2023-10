De Nederlandse cricketers hebben op het WK in India een sensationele zege geboekt op Zuid-Afrika. De formatie van captain Scott Edwards klopte de cricketreus in Dharamsala.

Zuid-Afrika had zijn eerste twee WK-duels zeer ruim gewonnen en Nederland was nog zonder punten. Van de negentien WK-wedstrijden die Nederland ooit speelde tegen de grote landen (testlanden), had het er zelfs nog nooit één gewonnen.

(later meer)