Twente verkoopt 7.500 tickets voor sleutelduel met Häcken: 'Smak geld' lonkt

De groepsfase van de Champions League komt steeds dichter bij voor de vrouwen van FC Twente. En dat weten ze in Enschede. Een dag voor de return tegen BK Häcken in de voorronde van het prestigieuze toernooi staat de teller op 7.500 verkochte tickets. Het hoogste aantal toeschouwers in acht jaar. Wat voor ambiance dat geeft? "Een warm gevoel. Met dik 7.000 toeschouwers die er nu al komen, gaat dat zeker zo zijn", zegt trainer Joran Pot. Vorige week speelde FC Twente in Zweden met 2-2 gelijk. Met een zege woensdagavond plaatsen de Tukkers zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Stentler ziet Ajax en FC Twente allebei doorgaan Analist en vrouwenvoetbalkenner Leonne Stentler verwacht dat zowel Ajax als FC Twente het hoofdtoernooi van de Champions League bereiken. Ajax won eerder met 6-0 van FC Zürich. "Die gaan dat afmaken in eigen huis, dat is niet zo moeilijk. Die vier ton (het prijzengeld voor het bereiken van het hoofdtoernooi, red) is binnen." Van FC Twente is ze minder zeker, na de 2-2 in Zweden. Toch ziet Stentler de Tukkers winnen van Häcken: "De vorige wedstrijd werd dan wel gelijk, Twente had de controle en de meeste mogelijkheden. Als ze weer zo starten, verwacht ik dat ze doorgaan. Helemaal omdat de Zweden onder de indruk kunnen zijn van de Grolsch Veste. Die spelen niet elke week in zo'n groot stadion." Ook stipt Stentler aan hoe belangrijk de wedstrijd is voor het Nederlands vrouwenvoetbal: "Bij de mannen hebben we de zogeheten coëfficiëntenpolonaise. Maar bij de vrouwen gaat het nu ook de goede kant op. Zweden staat vijfde, Nederland negende. Een directe concurrent uitschakelen zou dus enorm helpen."

Volgens Twente-trainer Pot is er een groot verschil tussen de Europese duels en de wedstrijden in de Nederlandse competitie. "Maar het gaat ook om details. Dat zag je aan de goals die Häcken vorige week maakte, waarbij ze in een keer versnelden en er stonden. Dat maken we in de eredivisie minder mee."

Bij een zege op BK Häcken plaatst FC Twente zich voor de groepsfase van de Champions League. - NOS

Ook verdediger Marit Auée ziet het verschil met een 'gewone' competitiewedstrijd. "Het is te vergelijken met wedstrijden die we tegen Ajax spelen. Die duels zijn altijd extra beladen. Het zou mooi zijn als we de Champions League halen. In de eredivisie merk je toch dat de verschillen soms te groot zijn." De 21-jarige Auée speelt sinds 2022 bij Twente en werd vorige maand voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ook tijdens de komende wedstrijden tegen Schotland zit ze bij de selectie van bondscoach Andries Jonker.

Foto: 2b4a5ba2-7bbd-3542-965e-6bafdbc43785 - EPA

Voor FC Twente zou deelname aan de Champions League een primeur zijn. De Zweedse tegenstander heeft wat dat betreft een stuk meer ervaring, al was dat wel onder een andere naam. Als Kopparbergs/Göteborg FC bereikte de club al twee keer de kwartfinales, maar dat was al meer dan tien jaar geleden. In 2020 vierde de club, met de Nederlandse keepster Loes Geurts onder de lat, voor het eerst de landstitel in Zweden. In shock, boos, verdrietig Een paar weken later kreeg Geurts opeens het bericht dat haar club werd opgeheven. "Zit je ineens zonder club, echt totaal onverwacht", aldus Geurts destijds. "Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen was enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op." Twee dagen later kwam er toch een doorstart, maar nu onder de vleugels van BK Häcken. Bij de mannen speelt Häcken een bescheiden rol, maar dit jaar debuteert de club (met oud-Feyenoorder Simon Gustafson en oud-Ajacied Tobias Sana) in de Europa League. De vrouwen speelden vorig jaar al een trede hoger in de Champions League, waarin de groepsfase het eindstation was.

Foto: 94a6925c-a0e5-3ebf-ad98-b02d69cc8e4e - EPA

Mocht de ploeg de groepsfase halen, dan is de club verzekerd van vier ton. "Dat is natuurlijk een smak geld. Voor de club en de vrouwenafdeling zou het fantastisch zijn als we dat binnen kunnen halen, maar we zijn er als groep niet mee bezig", zegt Pot. "We zijn bezig met waar we als groep invloed op hebben, en dat is presteren. We gaan onze stinkende best doen morgen", belooft trainer Pot. Ook Auée wil niet te veel bezig zijn om het financiële aspect. "Je hoort het wel om je heen, maar je wil gewoon winnen. Het mooiste is om tegen wereldtoppers te spelen. Daar gaan we alles voor doen."