Dreigingsniveau Brussel terug naar op een na hoogste niveau

De Nationale Veiligheidsraad van België heeft besloten dat het dreigingsniveau voor de stad Brussel teruggaat van het hoogste niveau 4 naar het op een na hoogste niveau 3. Dat heeft de Belgische premier De Croo op een persconferentie bekendgemaakt. Het dreigingsniveau voor het hele land, dat gisteren van niveau 2 naar 3 ging, blijft op dat op een na hoogste niveau.

Het dreigingsniveau in Brussel werd gisteren verhoogd naar het hoogste niveau na de dodelijke aanslag op twee Zweedse voetbalsupporters door de 45-jarige Abdesalam L. uit Tunesië. L. werd vanochtend door de politie doodgeschoten in een café in de Brusselse wijk Schaarbeek.

De reden voor de afschaling is het feit dat de dader "geneutraliseerd is" en dat er ook geen aanwijzingen zijn dat er meerdere daders zouden zijn. Bij niveau 3 zijn terreurdaden "mogelijk en waarschijnlijk". Dat niveau ligt nu landelijk hoger dan voor gisteren. Toen stond het dreigingsniveau op niveau 2, het een na laagste niveau.

Verhoogde aanwezigheid politie

Wel blijft volgens De Croo "de waakzaamheid die wij gisteren hebben gevraagd behouden en blijft er een verhoogde aanwezigheid van de politie".

Minister Verlinden van Binnenlandse Zaken voegde daar aan toe dat er ook een verhoogde waakzaamheid geldt voor Joodse wijken en plaatsen waar veel Joden samenkomen, zoals synagoges. Ook al is er volgens de minister geen onmiddellijke link tussen het conflict tussen Israël en Hamas en de gebeurtenissen van gisteren.

Federaal procureur Van Leeuw zei op de persconferentie dat in de woning van de schutter wapens zijn gevonden. Ook zijn twee mensen opgepakt om verhoord te worden omdat ze mogelijk contact hadden met de dader.