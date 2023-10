Groningen wil weten onder welke omstandigheden de gaskraan toch nog opengaat

De provincie Groningen, de waterschappen, de Veiligheidsregio en alle Groningse gemeenten eisen duidelijkheid over het laatste gasbesluit van het kabinet. Het gaat vooral om de vraag onder welke omstandigheden de gaskraan toch weer opengaat.

Het kabinet noteerde in het laatste gasbesluit dat er geen gas meer wordt gewonnen vanwege het risico op aardbevingen, maar houdt een slag om de arm: de Groningse gaskraan ging op 1 oktober dit jaar dicht, maar de gasputten blijven open voor een periode van een jaar, tot 1 oktober 2024, voor het geval er een heel koude winter uitbreekt.

Maar op welke schaal er dan weer gas gewonnen gaat worden is vaag, aldus de overheden. "De regels die de staatssecretaris stelt zijn onduidelijk en tegenstrijdig", aldus de overheden in een brief. Daarom stappen zij naar de rechter om daar duidelijkheid over te krijgen.

Snel duidelijkheid

"Zo is onduidelijk of alle productieclusters of een deel daarvan gestart moeten worden bij een koude periode. Inwoners en zeker omwonenden van de clusters mogen duidelijkheid van de overheid verwachten. De regio heeft hierop ook aangedrongen. Toch biedt het huidige besluit die duidelijkheid niet."

De regio had hier eerder al op aangedrongen, maar staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft daar volgens de overheden geen duidelijkheid over gegeven.

Naast het beroep bij de Raad van State vraagt de regio ook een zogeheten voorlopige voorziening aan bij de kortgedingrechter, schrijft RTV Noord. Die moet voorkomen dat de onduidelijkheid de hele winter in stand blijft, aangezien een beroepsprocedure bij de Raad van State doorgaans veel tijd in beslag neemt.