Celstraf voor man die pepernootgooier (14) mishandelde

Een man van 26 is veroordeeld voor het aanrijden en het in het gezicht trappen van een 14-jarige jongen die een pepernoot tegen zijn auto had gegooid in Hoorn. De man krijgt een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor zware mishandeling.

Op 20 november vorig jaar reed de man met zijn vrouw en drie kleine kinderen langs de 14-jarige jongen die samen met een vriend pepernoten gooide. De bestuurder stopte vanwege mogelijke schade, maar kon de jongens niet vinden en reed weer verder. Toen hij ze later weer zag reed hij een van hen aan, stapte uit en gaf hem een trap in zijn gezicht.

Poging tot doodslag geëist

Het Openbaar Ministerie sprak twee weken geleden van poging tot doodslag en eiste 40 maanden gevangenisstraf. Zover wilde de rechter niet gaan. Wel vond de rechtbank dat door verschillende getuigen en beelden van een deurbel kon worden aangetoond dat er sprake was van een aanrijding.

De rechtbank noemt het gedrag van de man "zeer kwalijk", schrijft NH Nieuws. "Voor de rechtbank blijft het een raadsel wat de verdachte bezielde om een jongen van 14 vanwege het gooien van een pepernoot aan te rijden en hem vervolgens in het gezicht te trappen. Daarnaast heb je je totaal niet bekommerd om het slachtoffer."

De man moet tijdens zijn proeftijd van twee jaar een behandeling ondergaan en hij moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen.