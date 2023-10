Cijfers bevestigen Koemans noodkreet: 'Laat specialist dode spelsituaties geboren worden'

"Please... laat er één geboren worden die dode spelsituaties beheerst, want dat brengt ook overwinningen." Bondscoach Ronald Koeman was maandagavond, na de nipte overwinning op Griekenland in de EK-kwalificatie, duidelijk. Hij is ontevreden over het Nederlands elftal op het gebied van hoekschoppen, vrije trappen en strafschoppen. Ofwel, dode spelmomenten. Aanleiding is de gemiste strafschop van Wout Weghorst in de eerste helft, waardoor Koemans elftal het zichzelf onnodig moeilijk maakte. Dat Oranje juist won dankzij een gescoorde penalty van Virgil van Dijk vlak voor tijd deed niets aan Koemans noodkreet af. Alleen Depay scoort vrije trappen De statistieken bevestigen het beeld dat Koeman schetste. De afgelopen tien jaar is er slechts één speler geweest die in Oranje heeft gescoord uit een directe vrije trap: Memphis Depay. Dat deed hij vier keer. Het staat in schril contrast met het verleden, waarin specialisten als Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart om de bal vochten bij een vrije trap. Koeman zelf was ook specialist in directe vrije trappen, maar ook in strafschoppen. "Ik had er zelf minder moeite mee. Gelukkig heb ik voor Oranje nooit op belangrijke momenten gemist. Je moet onderkennen dat we nu geen penaltyspecialist hebben."

Bondscoach Ronald Koeman is kritisch op de dode spelsituaties van zijn spelers na de met 1-0 gewonnen wedstrijd bij Griekenland - NOS

De 60-jarige Koeman nam acht strafschoppen in het shirt van Oranje en miste geen enkele keer. Tijdens zijn twee periodes als bondscoach (2018-2020 en 2023) kreeg Nederland zes strafschoppen in 28 wedstrijden, daarvan werden er twee gemist. Dat is een percentage van 66,6 procent. Als je kijkt naar de drie periodes van het bondscoachschap van Louis van Gaal (2000-2001, 2012-2014 en 2021-2022) dan heeft Oranje, buiten strafschoppenseries, zestien strafschoppen gekregen. Daarvan werden er veertien benut, een significant verschil. Een percentage van 87,5 procent van gescoorde strafschoppen tegenover de 66,6 onder Koeman. Drie keer Van Gaal Met Koeman als bondscoach kwam het voor Oranje nog nooit aan op een strafschoppenserie, onder Van Gaal drie keer. Alles bij elkaar opgeteld kom je dan uit op een totaal van 29 genomen strafschoppen onder Van Gaal, waarvan er 6 zijn gemist. Een lagere conversie dan zonder strafschopseries, maar nog steeds bijna 80 procent.

Foto: fdf905a3-fb35-3ead-869d-29e78194286f - ANP

Wat opvalt, is dat Van Gaal in zijn eerste twee periodes een hoger percentage haalt. In zijn eerste periode krijgt Oranje maar drie strafschoppen, maar die gaan er allemaal in. Een score van 100 procent dus. In zijn tweede periode zijn twaalf van de veertien raak, bijna 86 procent. Alleen in zijn laatste periode is het percentage lager: acht van de twaalf strafschoppen gaan erin. Dat is 66,6 procent, hetzelfde percentage als onder beide periodes van Koeman. Nemen we alleen de laatste periode van Koeman, sinds het WK in Qatar tot nu, dan wordt slechts de helft (50 procent) van de strafschoppen verzilverd. Er is dus duidelijk sprake van een dalende trend.

Foto: da1186ae-7577-3a0d-9e98-b3aba940e51b - ANP