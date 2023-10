De VS wil China’s toegang tot snelle AI-chips verder afknijpen

Het wordt China nog moeilijker gemaakt om aan geavanceerde chips voor AI (kunstmatige intelligentie) te komen. De VS heeft nieuwe restricties aangekondigd die in de praktijk betekenen dat bijvoorbeeld de Amerikaanse chipmaker Nvidia zijn snelle chips, aangepast voor de Chinese markt, niet meer mag verkopen. Nvidia is op dit moment de belangrijkste leverancier van AI-chips.

Het is een nieuwe stap in een groot en langlopend conflict tussen de VS en China over wie de technologische macht heeft. Het doel van deze nieuwe beperkingen is voorkomen dat China met behulp van dit soort AI-chips nieuwe doorbraken kan bereiken waar het leger gebruik van kan maken, zegt de Amerikaanse minister Raimondo van Handel tegen Amerikaanse media.

Bedrijven die specifieke chips willen verkopen op de Chinese markt moeten de VS hiervan op de hoogte stellen. De overheid laat vervolgens binnen 25 dagen weten of ze een verkooplicentie krijgen. De meeste regels treden over 30 dagen in werking.

Niet gericht op telefoons, wel op datacenters

De regels zouden zo zijn opgesteld dat geavanceerde chips die bedoeld zijn voor telefoons, laptops en elektrische auto's nog wel aan Chinese klanten mogen worden verkocht. De beperking ziet vooral toe op meer geavanceerde chips die bijvoorbeeld worden gebruikt in datacenters.

Ook andere partijen, bijvoorbeeld chipmakers Intel en AMD, worden waarschijnlijk geraakt door deze maatregelen. Beide bedrijven stonden na de opening van de Amerikaanse effectenbeurs van Wall Street in de min.

De nieuwste aanscherpingen komen een jaar nadat de VS al vergaande handelsrestricties aankondigde. Die raakten toen ook al chipmaker Nvidia. Het bedrijf besloot daarop aangepaste versies te maken van zijn belangrijkste AI-chips, de A100 en H100. Versies voor de Chinese markt, de A800 en H800, werden beperkt in bandbreedte waardoor de rekenkracht effectief afnam. Die chips, zegt een overheidsfunctionaris tegen Amerikaanse media, mogen niet meer worden verkocht.

Hoogtijdagen

Nvidia beleeft op dit moment hoogtijdagen door de enorme hype rond kunstmatige intelligentie. Het bedrijf heeft zover bekend nog niet op de nieuwe maatregelen gereageerd. Het marktaandeel is op de beurs bijna 7 procent in de min geopend en herstelde daarna iets. Afgelopen kwartaal kon het nog een recordomzet en -winst noteren en de beurswaarde is meer dan verdrievoudigd in een jaar tijd.

Topman Jensen Huang heeft in mei van dit jaar in de Financial Times nog gewaarschuwd voor nieuwe vergaande maatregelen. Hij vreest voor "enorme schade" en zei dat als Chinese bedrijven niet van Nvidia kunnen kopen, ze deze chips zelf gaan maken. "De VS moet voorzichtig zijn. China is een zeer belangrijke markt voor de techsector."

ASML verwacht geen financiële impact

Voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML lijken de nieuwe maatregelen geen grote gevolgen te hebben. Het bedrijf zegt in een verklaring dat de maatregelen op midden- en lange termijn effect zullen hebben op waar het bedrijf machines kan verkopen. Met andere woorden: het verwacht minder machines aan China te verkopen.

Tegelijkertijd benadrukt ASML dat dit niet de eerder afgegeven omzetverwachtingen zal aantasten. Het bedrijf kampt met een grote bestelachterstand die aan het begin van dit jaar een waarde had van 40 miljard euro.

Eerder dit jaar heeft het kabinet wel exportrestricties opgelegd voor specifieke machines. Die worden in de praktijk na 1 januari volgend jaar niet meer verscheept. ASML presenteert morgen kwartaalcijfers.