Miedema na dertien maanden terug bij Nederlands elftal na zware knieblessure

Jonker: "Ik heb met Vivianne en Arsenal gesproken en gekeken naar de mogelijkheden. Vivianne traint bij Arsenal met de groep en zij kan ook bij ons met de groep meetrainen. Als dat goed gaat dan is het eventueel mogelijk dat ik haar inzet in de wedstrijden tegen Schotland."

Ook Feyenoord-keepster Jacintha Weimar is geselecteerd, ondanks een zwak optreden in haar laatste interland tegen België (2-1 verlies). Daarover zegt Jonker: "Ze heeft een heel goed WK gedraaid waar ze 8 weken een topniveau heeft laten zien op de trainingen. Ik laat haar door één fout in een wedstrijd niet vallen. Zij is een prima keepster."

Oranje speelt op vrijdag 27 oktober de thuiswedstrijd tegen Schotland in het stadion van NEC in Nijmegen. Dit duel begint om 20.45 uur en is vanaf 20.25 uur te zien op NPO3. Ook is de wedstrijd te volgen via de NOS-app en nos.nl. Vier dagen later, op dinsdag 31 oktober, staat de uitwedstrijd op het programma.

Deze wordt gespeeld op Hampden Park in Glasgow, waar om 20.45 uur lokale tijd wordt afgetrapt. Vanaf 20.15 uur begint op NPO3 de voorbeschouwing, die ook te volgen is via de NOS-app en nos.nl.