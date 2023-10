Center Parcs-eigenaar neemt Vacansoleil over, naam blijft bestaan

Vakantieaanbieder Vacansoleil, dat vorige maand failliet ging, maakt een doorstart in bescheiden vorm. Het Franse Maeva Campings, het online reisbureau van Pierre & Vacances-Center Parcs, neemt in eerste instantie de naam en website van de Nederlandse campingaanbieder over. Dat maakte de curator van Vacansoleil vandaag bekend.

Van de ongeveer 300 medewerkers gaan slechts acht tot tien medewerkers mee naar de nieuwe eigenaar. Over een overname van de bungalowtenten en stacaravans van Vacansoleil moet nog worden onderhandeld. De curator meldt dat de accommodaties in "een later stadium" zullen worden verkocht.

Meest zinvolle

Hoewel er eerder werd gemeld dat er diverse geïnteresseerden waren, bleek een volledige doorstart volgens de curator niet mogelijk. "De huidige uitkomst is de meest zinvolle die wij op dit moment voor Vacansoleil konden realiseren", zegt curator Ben Arends.

Pierre & Vacances-Center Parcs zegt Vacansoleil zo snel mogelijk weer op te willen bouwen en uitbreiden. Directeur Nicolas Beaurain zegt met de aankoop bij te willen dragen aan de "dynamiek van de campingsector" en wil dat "niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen" doen.

Bestaande boekingen via Vacansoleil worden nog afgehandeld door het Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), laat een woordvoerder weten.