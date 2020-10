Houders van Britse Unilever aandelen stemmen voor verhuizing naar Londen

Ook de houders van Britse Unilever aandelen hebben massaal voor het juridisch samenvoegen van de Britse en Nederlandse tak van Unilever gestemd. 99,5 procent was voor, bleek tijdens een digitale aandeelhoudersvergadering.

Daarmee heeft Unilever weer een horde genomen. Drie weken geleden bleek al dat 99,4 procent van de houders van Nederlandse aandelen voor was. Het zou in de praktijk betekenen dat Unilever straks één type aandelen en één hoofdkantoor in Londen heeft. Rotterdam blijft wel de basis voor de voedingsmiddelentak, waar merken als Magnum en Knorr onder vallen.

De aandeelhouders konden tot afgelopen zaterdag stemmen en vragen insturen. Er waren geen vragen. Ook niet over over het veelbesproken wetsvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Snels wil een 'vertrekboete' voor bedrijven die vanwege dividendbelasting naar het buitenland vertrekken. Afgelopen vrijdag werd dat voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

"We kijken nauwlettend naar dat wetsvoorstel om te beoordelen of het impact op ons voorstel heeft", zegt de financiële baas van Unilever Graeme Pitkethly. Hij herhaalde dat het samenvoegen van twee juridische structuren en daarmee hoofdkantoren in het belang van de aandeelhouders moet zijn. Eerder zei Unilever dat als aandeelhouders de 'vertrekboete' moeten betalen, het plan niet doorgaat.