Kabinet geeft Kamer groen licht voor plan over accijns op e-sigaret

Er komt waarschijnlijk toch een nationale verbruikersbelasting op e-sigaretten. Demissionair staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid zei tot nu toe dat het kabinet wil wachten op een Europese regeling voor accijns op de bij jongeren populaire 'vapes', maar in de Tweede Kamer zei hij dat dat proces "te traag verloopt". "Ik ben het punt genaderd dat ik denk dat een nationale heffing beter is."

Omdat het kabinet demissionair is vindt hij het lastig om zelf het initiatief te nemen voor zo'n nieuwe belasting. Maar als de Tweede Kamer de opdracht geeft, zal het kabinet daar niet voor gaan liggen, zei hij op vragen van CDA-Kamerlid Anne Kuik. "Dan kan je je demissionaire bescheidenheid en terughoudendheid laten varen", aldus Van Ooien.

Kuik denkt dat er wel een meerderheid voor is. Naast het CDA willen in ieder geval ook GroenLinks/PvdA, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren het gebruik van de e-sigaret duurder maken. Kuik wil zo snel mogelijk met een wijzigingsvoorstel komen om het te regelen.

Een heffing moet jongeren ontmoedigen om te beginnen met het roken van e-sigaretten met allerlei smaakjes. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf jongeren afgelopen jaar een elektronische sigaret heeft gebruikt. De 'vapes' zijn niet onschuldig, want er zit ook nicotine in. Het gevaar bestaat dan ook dat gebruikers makkelijker beginnen met het roken van gewone sigaretten.

Zal 'best nog even' duren

Nu is vapen nog goedkoper dan het roken van sigaretten, rekende Kuik voor. Ze toonde zich ingenomen met de toezegging van Van Ooijen. Die waarschuwde wel dat het "best nog even" zal duren voordat de accijns zal zijn ingevoerd, ook als de Kamer zelf het initiatief neemt. Een zorgvuldige invoering kost enige tijd, maar het gaat waarschijnlijk wel sneller dan de Europese route. Een besluit van de Europese Commissie wordt niet eerder dan in 2025 verwacht.

Ondertussen gaat vanaf 1 januari aanstaande wel een verbod gelden op e-sigaret-smaakjes als passievrucht en stroopwafel. Alleen e-sigaretten met tabakssmaak mogen dan nog worden verkocht in tabakszaken. Door verkoop via internet gaat ook een streep. Van Ooijen erkende dat het online verkoopverbod wel moeilijk te handhaven is.