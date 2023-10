Yesilgöz begrijpt niet dat veroordeeld IS-lid voor Vluchtelingenwerk kon werken

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie vindt het onbegrijpelijk dat iemand die is veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie een verklaring omtrent het gedrag (vog) heeft gekregen, waardoor ze bij Vluchtelingenwerk Nederland in dossiers van vluchtelingen kon kijken.

In de Tweede Kamer zei Yesilgöz dat ze veel vragen heeft over heeft hoe dat is gegaan. Ze voegde eraan toe dat dit eigenlijk het terrein is van haar collega Weerwind voor Rechtsbescherming. Maar als het aan haar ligt, wordt het "beleidskader" voor mensen die voor dit soort misdrijven zijn veroordeeld heroverwogen.

Yesilgöz deed haar uitspraken in het vragenuur in de Tweede Kamer. Veel Kamerleden spraken hun grote verbazing uit over de gang van zaken.

Vluchtelingenwerk helpen

De NOS berichtte vanochtend dat Vluchtelingenwerk een jaar lang een medewerker heeft gehad die in 2019 tot 30 maanden cel was veroordeeld (waarvan tien voorwaardelijk) voor lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Ondanks haar veroordeling kreeg ze een vog. Die verklaringen worden afgegeven door screeningsautoriteit Justis, die valt onder het ministerie van Justitie.

Vluchtelingenwerk zegt onlangs op de hoogte te zijn gesteld van het verleden van de vrijwilliger en dat de organisatie daarna de samenwerking met de vrouw heeft stopgezet.

Yesilgöz wil Vluchtelingenwerk helpen om te kijken of door het inschakelen van de veroordeelde vrouw gevaren zijn ontstaan. Ze biedt daarvoor hulp aan van experts van het Landelijk Steunpunt Extremisme. Weerwind komt binnenkort met een brief met meer details.

'Verkiezingsdebat'

Het vragenuur kreeg een beetje het karakter van een verkiezingsdebat. Yesilgöz, niet alleen minister, maar ook lijsttrekker van de VVD, was naar de Kamer geroepen door het Kamerlid Omtzigt. Die is nu lid van een eenmansfractie, maar hij is ook lijsttrekker van NSC, een partij die het goed doet in de peilingen.

Omtzigt wilde weten of er nog meer veroordeelde terroristen een vog hebben gekregen. "Hoe ga je dit aan jongeren uitleggen, aan wie stages worden geweigerd als ze één keer een winkeldiefstal hebben gepleegd?"

Omtzigt had het ook over een kandidaat op de NSC-lijst, die jezidi-vluchteling is. Volgens Omtzigt wordt die kandidaat bedreigd, maar stuurt de politie hem weg als hij aangifte wil doen. Yesilgöz zei dat zij niet moet worden "weggezet" alsof dat haar niet raakt en alsof ze zich hier niet voor wil inspannen. "Mijn nummer is ook bekend en dit hoeft niet te wachten tot de mondelinge vragen."

PVV-lijsttrekker Wilders vindt de gang van zaken rond de ex-medewerker van Vluchtelingenwerk een "ongekende schande". Hij verwees ook opnieuw naar Soumaya Sahla, die in het verleden is veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en verboden wapenbezit.

Volgens Wilders heeft de VVD haar aangesteld als adviseur. Yesilgöz zei daarover dat de vrouw zich wel kon inschrijven bij een netwerk van de partij, maar dat zij geen officieel adviseur van de VVD is of van haar. De minister voegde er wel aan toe dat ze de onrust van Wilders snapt.