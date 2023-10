Vermoedelijke dader van de aanslag in Brussel jarenlang in beeld bij autoriteiten

De dag na de dodelijke aanslag in Brussel wordt steeds meer bekend over de vermoedelijke dader. De 45-jarige Abdesalem L. uit Tunesië wordt ervan verdacht gisteravond twee Zweden te hebben doodgeschoten en een ander te hebben verwond. Vanochtend werd hij doodgeschoten nadat een getuige hem had zien zitten in een café in de Brusselse wijk Schaarbeek.

Duidelijk is dat L. al langer illegaal in België verbleef. Hij woonde met zijn vrouw en dochter in een appartement in Schaarbeek.

In november 2019 vroeg hij asiel aan, maar dat verzoek werd in oktober 2020 afgewezen. Daarna verdween de man van de radar. Hij moest eigenlijk het land verlaten en was uit het gemeenteregister geschrapt. Maar de autoriteiten konden hem nooit terugsturen, omdat er geen officieel adres van hem bekend was. Hij heeft ook nooit in een opvangcentrum gezeten.

De man was toen al een bekende van de veiligheidsdiensten vanwege verdenkingen van mensenhandel, illegaal verblijf in België en bedreiging tegen de staat. Maar hij stond niet op een terreurlijst.

Signalen

Twee keer bereikte de autoriteiten een signaal dat de man zou zijn geradicaliseerd. In 2016 ontving België informatie van een buitenlandse politiedienst dat de man een geradicaliseerd profiel had en dat hij voor de jihad wilde afreizen naar een conflictzone. Die informatie is toen onderzocht en er kon volgens justitie niets mee worden gedaan.

"Dat soort meldingen was toen, zeker in die periode rond de terreurcrisis, legio", legt minister Van Quickenborne van Justitie uit, verwijzend naar het jaar waarin aanslagen werden gepleegd op onder meer luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel. "Er waren tientallen meldingen per dag van die aard. Er waren geen concrete aanwijzingen van radicalisering en de man stond daarom ook niet op de terreurlijst."

Dit jaar kwam L. nog een keer in beeld. Een man uit een asielzoekerscentrum zei door hem te zijn bedreigd. Hij deed daarvan aangifte en voegde daaraan toe dat de man in Tunesië zou zijn veroordeeld voor terrorisme. Volgens Van Quickenborne bleek uit gegevens van de Belgische veiligheidsdiensten dat dat niet klopte. L. zou wel zijn vervolgd voor andere feiten in zijn thuisland.

Joint Information Centre

Op basis van die informatie besloot de politie afgelopen zondag nog om een zogenoemd Joint Information Centre te openen voor L. Dat is een overlegorgaan dat de Belgische overheid na de aanslagen van maart 2016 in België in het leven heeft geroepen.

Bij concrete informatie over terroristisch gevaar wordt alle informatie over een persoon samengevoegd en kijkt de overheid welke maatregelen door welke instanties moeten worden genomen. Het overleg stond volgens Van Quickenborne gepland voor vandaag.

Maar een dag ervoor, gisteravond, sloeg de man dus toe. Met een automatisch wapen schoot hij in Brussel twee mensen dood.