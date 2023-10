Stroom op zee tientallen miljarden duurder dan verwacht

Er zijn tientallen miljarden extra nodig om stroom van windmolenparken op de Noordzee naar land te krijgen. Kabels zijn een stuk duurder, personeel moet meer worden betaald en de rente is een stuk hoger. Dat schrijft demissionair minister Jetten van Klimaat aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een raming van kosten die tussen 2032 en 2057 jaarlijks worden gemaakt. De kosten komen uiteindelijk deels bij huishoudens terecht die via hun energierekening meebetalen aan de transportkosten.

Het kabinet wil dat in de nabije toekomst driekwart van de Nederlandse energie van windparken op de Noordzee komt. Daarvoor moet de productiecapaciteit naar 21 gigawatt. Dat is vier keer zoveel als de afgelopen twintig jaar aan stroomopwekking op zee is aangelegd.

Hogere rente

Aanvankelijk raamde het ministerie de kosten voor het transport van stroom van zee op 2 miljard per jaar, maar in de huidige berekening komt er 80 procent bovenop. Het gaat om een bedrag van 40 miljard euro extra over een periode van 25 jaar.

De belangrijkste oorzaak is de hogere rente. Voor het ophalen van kapitaal dat netbeheerder Tennet nodig heeft voor de investeringen moet er fors meer rente worden betaald dan een jaar geleden. Ook speelt mee dat Chinese partijen niet mee mogen doen met de aanleg van essentiële infrastructuur, zoals het kabinet eerder besloot.

Minister Jetten gaat er bij de huidige berekeningen vanuit dat de rente de komende jaren hoog blijft. Mocht de rente dalen, dan daalt ook het bedrag dat nodig is voor de windmolenparken.

Omdat het nog gaat om een inschatting van de kosten op de lange termijn kan minister Jetten niet zeggen in hoeverre consumenten bij hun energierekening iets gaan merken van de hogere transportkosten.