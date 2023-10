België vindt gelijkspel tegen Zweden 'beste oplossing' na aanslag Brussel

De CEO van de Belgische voetbalbond, Manu Leroy, pleit ervoor om van de 1-1 ruststand van het gestaakte EK-kwalificatieduel van België met Zweden ook de eindstand te maken. "De beste oplossing", noemt hij dat.

Op dit moment onderzoekt de Europese voetbalbond UEFA de voortzetting van de EK-kwalificatiewedstrijd van dit duel. Het is nog onduidelijk of de wedstrijd zal worden hervat, Zweden een nederlaag zal krijgen opgelegd, of dat een gelijkspel zal blijven staan.

De Belgen spreken zich dus uit voor het laatste. "Uit respect voor de gebeurtenissen", verklaart Leroy. "Op een gegeven moment moeten ethiek en moraal de overhand krijgen." De bond hoopt deze boodschap mee te delen aan de betrokken partijen: de Zweedse Federatie, de Oostenrijkse Federatie en de UEFA.

Zonder overwinning zal het reeds geplaatste België nog moeten strijden voor een plekje in pot 1 op het EK. Een plek waarmee ze een hoop Europese toppers kunnen ontlopen in de poulefase, maar dat is "van ondergeschikt belang nu," legt de bond uit.

Verdachte neergeschoten

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden werd maandag tijdens de rust gestaakt, nadat eerder op de avond in Brussel twee Zweedse personen waren vermoord die voor de voetbalwedstrijd in de Belgische hoofdstad waren.

De Zweedse spelers kregen dit nieuws tijdens de rust van de wedstrijd (1-1) en gaven aan niet verder te willen spelen. De Belgische spelers stemden daarmee in.