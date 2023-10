Hoge Raad bevestigt vonnis tegen Thijs H., die drie mensen doodstak

De veroordeling van Thijs H. uit Brunssum, die in 2019 in Den Haag en op de Brunssummerheide drie mensen doodstak, blijft in stand. Dat heeft de de Hoge Raad in cassatie bepaald.

H. werd eerder door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging.

Het hof oordeelde eerder dat er sprake was van voorbedachte rade, ondanks het feit dat H. een psychische stoornis heeft. Door de lange duur van de strafzaak krijgt H. wel twee maanden strafkorting, schrijft 1Limburg.

Drie mensen om het leven gebracht

In mei 2019 doodde de Brunssumer in Den Haag een 56-jarige vrouw. Drie dagen later stak hij op de Brunssummerheide twee mensen dood, een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man.

De cassatieprocedure draaide om de mate van toerekeningsvatbaarheid van H. Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum zou hij volledig ontoerekeningsvatbaar zijn door de psychose waarin hij verkeerde.

Zijn advocaten vonden zijn celstraf daarom onterecht. In hun ogen zou hij alleen tbs met dwangverpleging moeten krijgen.

Bewust afwegingen

Maar het gerechtshof redeneerde dat H. wel in staat was afwegingen te maken en dat hij zijn slachtoffers bewust uitkoos. Dat was de reden om hem de moorden deels toe te kunnen rekenen en de celstraf op te leggen.

Die mening deelde de procureur-generaal, die de Hoge Raad eerder al het advies gaf dat de veroordeling in stand kon blijven. Na de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.