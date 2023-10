Verdeelde EU wil op extra top over Israël en Gaza eenheid uitstralen

Na een week die de verdeeldheid binnen de EU blootlegde vergaderen de 27 regeringsleiders vanmiddag via een videoverbinding over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden en de rest van het Midden-Oosten.

Het gesprek tussen de regeringsleiders gaat onder meer over het risico op "regionale escalatie van het conflict", zo staat in de uitnodiging.

Ook praten ze over de gevolgen voor de veiligheid in de EU omdat de oorlog tussen Israël en Gaza "spanningen tussen gemeenschappen" mogelijk vergroot en voeding kan bieden aan extremisten.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad waarin alle regeringsleiders samenkomen, wijst daarnaast op het gevaar dat er "migratiegolven" naar de EU komen omdat veel mensen het gebied zullen ontvluchten.

'Een kakafonie'

Doel van de top is eenheid uitstralen, maar diplomaten maken zich zorgen dat de top in plaats daarvan juist verdeeldheid laat zien. "Ik heb in het EU-buitenlandbeleid nog nooit zoveel aanvallen over en weer gezien", zegt een EU-diplomaat tegen de Financial Times. "Het is echt een kakofonie, het is belachelijk."

"De EU maakt een belachelijke indruk door elkaar de tent uit te vechten en zich niet te concentreren op een politieke oplossing", zegt oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer in Sven op 1 op NPO Radio 1.