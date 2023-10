Vanavond op tv: Oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer • Bouwen langs randen gemeenten

De wereldorde is door oorlogen en nieuwe machtsblokken aan het veranderen. Oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer is te gast om zijn licht te schijnen op de laatste ontwikkelingen.

Bouwen langs randen van gemeenten

Het Economisch Instituut voor de Bouw pleit in een rapport voor soepelere regels om huizen te bouwen aan de rand van gemeenten. Demissionair minister De Jonge bespreekt dat plan in de Tweede Kamer, en ook provincies lijken er steeds meer voor te voelen.

Het zou goed nieuws zijn voor woningzoekenden in onder meer Landsmeer. Daar is de wachttijd voor een sociale huurwoning momenteel 22 jaar, het langst van Nederland. Omdat het dorp tussen twee natuurgebieden en de A10 in ligt, is nieuwe huizen bouwen nu lastig.