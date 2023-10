Radslagen en homeruns in Major League: Rangers zetten Texaans honkbal op zijn kop

Even voelde Major League Baseball-honkballer Adolis Garcia zich weer zeven jaar oud in de straten van het Cubaanse Ciego de Ávila. Alleen stond de 30-jarige Cubaan nu in het slagperk van het immense stadion van Houston Astros en dan ook nog in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen tijdens de play-offs van Texas Rangers tegen de Astros. Op de heuvel tegenover hem staat Framber Valdez, een imposante Dominicaanse werper van 108 kilo en een werparm die makkelijk 150 kilometer per uur haalt. Alleen is die werparm niet altijd even nauwkeurig. Ook nu niet. Slagman Garcia ziet de bal met een noodvaart op hem afkomen, ver onder zijn slagzone. Hij maakt een sprongetje, maar kan niet voorkomen dat hij aan de binnenkant van zijn voet geraakt wordt. Radslag En dan komt het Cubaanse straatjochie in hem boven. Geen woedende reactie naar de heuvel. Ook geen van pijn vertrokken gezicht. Nee, Garcia er gewoon een radslag uit.

In Texas is er de laatste jaren maar een honkbalclub die de lakens uitdeelt: Houston Astros. Maar dat lijkt te veranderen. Vannacht won rivaal Texas Rangers voor de tweede keer op rij in Houston. - NOS

De vrolijke radslag van Garcia is exemplarisch voor de gemoedstoestand van de Rangers deze play-offs. Bij de club, waar de latere president George W. Bush tussen 1984 en 1991 eigenaar was, is zelden iets te vieren geweest. Twee keer bereikten de Rangers de World Series (2010 en 2011), maar winnen deden ze nog nooit. In 2012 speelden ze voor het laatst in de play-offs. Twee jaar geleden noteerden de Rangers met 60 overwinningen en 102 nederlagen zelfs het slechtste seizoen in 50 jaar. Alles anders Maar dit seizoen is alles anders. In de reguliere competitie grepen de Rangers net naast de divisiewinst: op onderling resultaat was Houston Astros (beiden 90 overwinningen) nog een fractie beter. Het deerde de Rangers niets: tegen het favoriete Tampa Bay Rays won het met 2-0, tegen het nog favorietere Baltimore Orioles (met afstand de beste ploeg in de American League) werd het 3-0. En ook in de onderlinge strijd met rivaal (en titelverdediger) Houston Astros zijn de Rangers nog altijd ongeslagen in de halve finale van de play-offs.

Foto: d9b47753-64ab-3537-9f1c-775ca2840683 - AFP

Toen Garcia vannacht zijn radslag deed in de tweede inning in Houston stonden de Rangers al met 4-0 voor. Uiteindelijk kwam de thuisclub nog terug tot 5-4, maar verder lieten de Rangers het niet komen. Ook het eerste duel in Houston werd al met 2-0 gewonnen door de Rangers, die nu drie keer thuis mogen spelen in Arlington. Harpers verjaardagscadeautje Ook in de strijd om de titel in de National League is er op voorhand een duidelijke favoriet. Philadelphia Phillies stond niet voor niets vorig jaar al in de World Series (die het verloor van de Astros). Zeker nadat de Phillies in de vorige ronde hadden afgerekend met het sterke Atlanta Braves (van Curaçaoenaar Ozzie Albies) geldt de ploeg als favoriet tegen Arizona Diamondbacks. In eigen stadion wonnen de Phillies de eerste wedstrijd met 5-3.

Bryce Harper staat bekend om het slaan van homeruns, bij voorkeur als het er echt toe doet. In het eerste play-offduel met Arizona Diamondbacks slaat hij weer toe. - NOS

Een van de grote sterren van de Phillies liet zich in Philadelphia meteen gelden: Bryce Harper sloeg deze play-offs al drie homeruns en deed dat in het openingsduel tegen de Diamondbacks opnieuw. Het bijzondere aan deze homerun? Harper sloeg hem op zijn 31ste verjaardag.