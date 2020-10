Veel wijzigingen speelschema KNVB na verzoek topclubs

De KNVB heeft tientallen wijzigingen in het speelschema van de eredivisie doorgevoerd. De Nederlandse voetbalbond hoopt zo de clubs die ook Europees spelen, tegemoet te komen richting hun Europese wedstrijden.

Alle clubs in het betaald voetbal hebben gezamenlijk besloten om de clubs die actief zijn in Europees verband de ruimte te bieden voor een goede voorbereiding als ze hierom vragen. Van alle vier de clubs die in de Champions League (Ajax) en Europa League (AZ, Feyenoord en PSV) uitkomen, heeft de KNVB een verzoek ontvangen.

Aankomend weekend

Voor aankomend weekend betekent het dat de aanvangstijden van Heracles-RKC (naar 18.45 uur), AZ-VVV (naar 20.00 uur) en Willem II-FC Twente (naar 21.00 uur) op zaterdag zijn aangepast.

De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen stond ook gepland voor aanstaande zaterdag, maar wordt nu gespeeld op zondag (14.30 uur). Hierdoor verschuift de wedstrijd FC Emmen-Fortuna Sittard naar 20.00 uur. Door alle verschuivingen zullen er tot de winterstop meerdere duels plaatsvinden om zondagavond 20.00 uur.

Ajax treft volgende week woensdag in de Johan Cruijff Arena Liverpool in de Champions League. AZ (uitwedstrijd tegen Napoli), Feyenoord (uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb) en PSV (thuiswedstrijd tegen Granada) komen volgende week donderdag in actie in de Europa League.