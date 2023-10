Koning hoeft oude subsidie voor Kroondomein niet terug te betalen

Koning Willem-Alexander hoeft de miljoenensubsidie die hij kreeg voor het beheer van landgoed Kroondomein Het Loo niet terug te betalen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald en daarmee is de zaak definitief afgedaan.

De zaak was aangespannen door stichting De Faunabescherming. Die eiste dat de koning de 4,8 miljoen euro subsidie die hij kreeg tussen 2016 en 2021 zou terugbetalen. Volgens de stichting had hij zich niet aan de subsidievoorwaarde gehouden om het natuurgebied het hele jaar open te stellen. Het Kroondomein gaat in het najaar drie maanden deels dicht, omdat de koning er dan jaagt.

Maar volgens de bestuursrechter is er niets mis met de subsidie zoals de koning die van het Rijk kreeg. Daarbij was al rekening gehouden met de gedeeltelijke sluiting van het natuurgebied, waardoor de zogenoemde recreatietoeslag lager uitviel. De koning kreeg die toeslag alleen voor het gedeelte van het Kroondomein dat het hele jaar open is.

De koning besloot in 2021 voor het 'jachtdeel' van het Kroondomein geen nieuwe subsidie meer aan te vragen. Daardoor kan dit gebied in het najaar een paar maanden dicht blijven voor bezoekers.