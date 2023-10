Boom van het jaar staat in Oisterwijk

De Marialinde in Oisterwijk is verkozen tot Boom van het Jaar. De boom is naar schatting 650 jaar oud en kreeg bij de verkiezing ruim 7000 stemmen.

Volgens de organisatie, SBNL Natuurfonds, werd de boom al in 1388 vermeld in oude stukken. Vroeger werd er onder een lindeboom vaak rechtgesproken, het is onbekend of dat onder deze boom ook is gebeurd.

Gepensioneerd boswachter Frans Kapteijns voerde actie voor de boom in zijn woonplaats, meldt Omroep Brabant. Hij is dolblij met de eerste plaats. "Ik heb veel mensen achternagezeten, bijna gestalkt, om op de boom te stemmen. Maar de boom verdient de prijs ook echt. Als je door Oisterwijk rijdt, zie je hem altijd staan."

Noord-Brabant wint vaak de mooiste boomverkiezing. De troeteleik van Ulvenhout was de eerste Nederlandse Boom van het Jaar in 2018. Het jaar daarna was dat de Heksenboom in Bladel. En in 2020 won de Moeierboom uit Etten-Leur de wedstrijd.