Bijzondere eindzege Vader in China, jarige Kooij pakt slotrit in Guangxi

Milan Vader heeft in China de eindzege gepakt in de Ronde van Guangxi, de laatste wielerkoers in de WorldTour dit seizoen. De Nederlander veroverde zondag de leiderstrui in de vierde etappe (zijn eerste profzege) en stond deze niet meer af. De slotrit werd een prooi voor Jumbo-Visma-ploeggenoot Olav Kooij. Voor de sprinter was het al de tweede zege deze week. Emotioneel De overwinning in China was bijzonder emotioneel voor de 27-jarige Vader, die van oorsprong een mountainbiker is. Vader maakte na de Olympische Spelen van Tokio de overstap naar de weg, maar kwam in zijn eerste maanden bij Jumbo-Visma in april vorig jaar ernstig ten val in de Ronde van Baskenland. Door een gescheurde en beklemde halsslagader hing zijn leven aan een zijden draadje. Verder moest de Nederlander herstellen van acht gebroken ribben, een gebroken ruggenwervel, schouder, sleutelbeen, oogkas en jukbeen. Hij werd twaalf dagen in een kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis van Bilbao. Sneller dan verwacht keerde Vader terug in koers, maar het duurde lang voor hij weer het niveau had van voor zijn valpartij. Bekijk hieronder de reactie van Vader na zijn zege in de vierde etappe van de Ronde van Guangxi, de koninginnenrit.

In het eindklassement van de Ronde van Guangxi hield Vader de Fransman Rémy Rochas (Cofidis) en Ethan Hayter (Ineos) achter zich. Jarige Kooij Kooij vierde zijn 22ste verjaardag met zijn dertiende zege van het seizoen. In de zesde etappe, een rit van 168 kilometer met start en finish in Guilin, bleef het peloton compact tot de laatste kilometers. Kooij startte zijn eindsprint laat, maar wist net voor de finish de Colombiaan Juan Sebastián Molano en de Brit Ethan Hayter te passeren. Hayter reed dankzij de bonificaties landgenoot Hugh Carthy nog wel van het eindpodium.