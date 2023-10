Gestolen schilderijen stadhuis Medemblik weer terug

Een nog onbekende man heeft zes schilderen die uit het voormalig stadhuis van Medemblik waren gestolen, teruggebracht bij kunstdetective Arthur Brand, meldt De Telegraaf. Brand kreeg de schilderijen van een man die ze met een bestelbus kwam terugbrengen.

De schilderijen, een kroonluchter en een barometer werden begin vorige maand gestolen uit het voormalig stadhuis. De huidige eigenaar van het pand ontdekte de diefstal de volgende ochtend.

De werken zijn relatief weinig waard en hebben vooral historische waarde. Het gaat onder meer om een portret van Willem van Oranje. Het 360 jaar oude portret van de Friese koning Radboud is het meest bijzonder. Bij elkaar zijn de werken 100.000 euro waard.

Helpen uitladen

Vorige week vrijdag werd er bij Brand aangebeld door een man met een bestelbus. Die vroeg of hij hem wilde helpen uitladen. De man zei niet betrokken te zijn geweest bij de diefstal. Hoe hij aan de werken kwam, is niet bekend.

Er is volgens De Telegraaf ook geen beroep gedaan op een vindersloon van 10.000 euro dat de gemeente had uitgeloofd.

Brand zegt in De Telegraaf dat de schilderijen waarschijnlijk onverkoopbaar zijn door de publiciteit. Er staan te hoge straffen en boetes op een kunstroof.

Wethouder van Medemblik Jeroen Broeders is blij met de terugkeer van de schilderijen. "Je weet pas hoe belangrijk bezittingen zijn als je ze niet meer hebt." Volgens de wethouder is de beveiliging van het gebouw onvoldoende geweest en wordt die beveiliging in de toekomst beter geregeld. Het schilderij van koning Radboud wordt gerestaureerd en naar kasteel Radboud gebracht.

De kroonluchter en barometer zijn nog spoorloos.