Verdachte aanslag Brussel neergeschoten in Schaarbeek, onduidelijk of hij nog leeft

In Schaarbeek, een stadsdeel van Brussel, is de vermoedelijke dader van de aanslag in Brussel neergeschoten, meldt minister Verlinden van Binnenlandse Zaken bij de VRT. Dat gebeurde in een café. De man werd nog gereanimeerd, zei de minister, maar volgens de Waalse omroep RTBF is de man alsnog overleden. Daarvan is nog geen bevestiging.

Bij de man werd ook het wapen gevonden dat bij de aanslagen gisteren gebruikt zou zijn. "Ik ben bijzonder opgelucht dat we kunnen meegeven dat onze politie heel snel het resultaat heeft kunnen behalen waar we op gehoopt hadden, namelijk de man vinden", zegt Verlinden. Ze voegde eraan toe dat het acute gevaar hiermee weg is, maar dat er nog veel onderzoek nodig is.

De extra veiligheidsmaatregelen die na de aanslag zijn genomen, blijven volgens het Nationaal Crisiscentrum nog wel van kracht. Dat betekent nog steeds een verhoogde en zichtbare inzet van politie en verhoogde waakzaamheid. Later vandaag wordt opnieuw bekeken of de maatregelen nog nodig zijn.

De man was na de aanslag spoorloos. Schaarbeek is een stadsdeel ten noordoosten van het centrum van Brussel. Daar had de verdachte ook een woning in een appartementencomplex. De politie viel vannacht nog het complex binnen met speciale eenheden, maar de verdachte werd toen niet aangetroffen.