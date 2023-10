Loterijen blokkeerden gokwaarschuwing, 'miljoenen voor goede doelen op het spel'

Toch is het de grote loterijen gelukt om de oude waarschuwingstekst te blijven gebruiken. Ze stuurden gezamenlijk onder meer een brandbrief naar het ministerie waarin ze schreven dat de 800 miljoen euro die jaarlijks door loterijen wordt afgedragen op het spel staat.

De nieuwe waarschuwingstekst - Wat kost gokken jou? Stop op tijd - werd twee jaar geleden ontwikkeld op verzoek van de Tweede Kamer. Volgens initiatiefnemer Mei Li Vos van de PvdA was de oude tekst - Speel Bewust - te licht en te aansporend om te gaan gokken. Ze vroeg om een nieuwe tekst die door experts moest worden bedacht. Gokbedrijven mochten zich er van haar nauwelijks mee bemoeien.

Loterijen hebben met succes gelobbyd om een nieuwe waarschuwingstekst voor gokken bij hun spellen te voorkomen, ondanks bezwaren van experts. De loterijen stelden in een brandbrief dat er minder geld naar goede doelen, cultuur en sport zou gaan als ze een nieuwe waarschuwing aan hun reclames moesten toevoegen.

Hoeveel dragen loterijen af aan goede doelen?

Loterijen moeten van de wet 40 procent van hun inkomsten aan goede doelen afstaan. Het percentage was 50 procent, maar dat is in 2020 mede op verzoek van de loterijen aangepast.

Volgens onderzoek uit 2019 dragen loterijen jaarlijks 550 miljoen euro af. Het Goede Doelen Platform komt in de brieven aan het ministerie met een hoger bedrag, omdat het ook de kansspelbelasting meetelt en hoeveel de Nederlandse Loterij jaarlijks aan de staatskas afdraagt.