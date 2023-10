Links Israël teleurgesteld over internationale reacties op Hamas-terreur

"Tot onze ontsteltenis hebben sommigen binnen mondiaal links, individuen die tot nu toe onze politieke partners waren, onverschillig gereageerd op deze gruwelijke gebeurtenissen en soms zelfs de acties van Hamas gerechtvaardigd", staat in de brief.

Linkse Israëliërs zijn teleurgesteld over hun internationale bondgenoten. In een open brief uiten zestig Israëlische prominenten hun ongenoegen over de internationale reacties op de Hamas-aanslagen van vorige week zaterdag. Ze vinden dat progressieve stemmen in de Verenigde Staten en Europa zich niet fel genoeg uitspreken over de aanvallen op Israëlische burgers.

Heilbrunn nam daarom het initiatief voor de open brief. "Ik besloot dat ik mijn negatieve gevoelens en frustraties moest kanaliseren in iets productiefs. De boodschap van de brief resoneert bij veel mensen."

Hij wijst op een 'Solidariteit met Palestina'-protest van de grote linkse Amerikaanse organisatie Democratic Socialists of America. "De gebeurtenissen waren hier nog bezig. Dat was typerend voor de ongevoeligheid van veel linkse partijen ten aanzien van Israëlische slachtoffers."

Nieuwsuur spreekt vier van de ondertekenaars. "Verschillende academici van vooraanstaande universiteiten rationaliseren de aanslagen of proberen ze te verklaren", zegt activist Josh Drill. "Maar er zijn kinderen vermoord en vrouwen verkracht. Daar is geen excuus voor."

De brief is ondertekend door zestig Israëlische intellectuelen en vredesactivisten, onder wie Joden én Arabieren. Zij zijn felle critici van de regering-Netanyahu, maar ze vinden dat Israël na de aanslagen meer steun verdiende.

Een week geleden waren ze nog boos op de hervormingen van premier Netanyahu, maar nu het oorlog is maken de medewerkers van dit restaurant in Tel Aviv eten voor het leger. - NOS

Ook de Palestijnse vredesactivist Sally Abed ondertekende de brief. "Dat was geen makkelijke beslissing. Maar wat mij stoort is dat veel progressieve Palestijnse solidariteitsbewegingen over de hele wereld zich niet aan de belangrijkste regel houden: burgers mogen niet worden geschaad."

De slachtoffers van het geweld van Hamas waren geen legitiem doelwit, zegt Sternhell. "Ze horen niet bij het Israëlische leger. Het waren vreedzame burgers die woonden in het internationaal erkende gebied van Israël. Ze zijn alleen vermoord omdat het Israëliërs waren. Als linkse mensen dat weigeren te veroordelen zijn ze moreel inconsistent."

'Palestijnen wordt het zwijgen opgelegd'

De ondertekenaars benadrukken dat ze fel gekant zijn tegen het beleid van de huidige rechtse regering. Als Palestijn in Israël heeft Sally Abed het erg zwaar, zegt ze. "Het zijn enge tijden. Studenten die solidariteit met Gaza betuigen worden weggestuurd. Ons wordt het zwijgen opgelegd."

Desondanks is ze dus kritisch op Europese en Amerikaanse pro-Palestina-activisten "die zich niet in wilden leven in de pijn die het Israëlische volk is aangedaan".

Heilbrunn: "Het lijkt alsof die mensen weigeren de Hamas-aanslagen te veroordelen zodat ze hun mening over het conflict niet hoeven te veranderen. Je zou intuïtief moeten snappen dat je tegelijkertijd tegen de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden kunt zijn én tegen het vermoorden van onschuldige burgers. Sommige linkse mensen zijn daar kennelijk niet toe in staat."

De ondertekenaars voelen zich in de steek gelaten. Drill: "Veel linkse activisten die met ons hebben samengewerkt blijven nu stil. Dat is onacceptabel."

De afgelopen maanden coördineerde Drill nog de grootschalige protesten tegen de juridische hervormingsplannen van de Israëlische regering. Nu steunt hij de strijd tegen Hamas, ook al is hij een vredesactivist. "Als land heb je de verplichting om je burgers te beschermen als terroristen je grondgebied infiltreren. Ik hoop dat er een betere toekomst voor Gaza in verschiet ligt als Hamas is geëlimineerd."