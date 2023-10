Veroordeelde IS'er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk

Zelf verklaarde ze dat ze op familiebezoek ging en de door IS gecontroleerde steden Falluja en Mosul bezocht als toerist. Ook zei ze dat ze in het kalifaat alleen voor haar man en gezin zorgde. De rechter vond dat niet geloofwaardig. "Ik vond dat ik wel degelijk afstand nam van de daden van IS", zegt ze nu. "Ik vond dat de mensen daar moesten kiezen tussen twee kwaden. Ik stond daar genuanceerd in."

Op de telefoon van haar broer, die eerder naar het zelfverklaarde kalifaat was afgereisd om zich aan te sluiten bij de terreurorganisatie, stonden foto's waarop de vrouw poseerde naast een IS-vlag en met een kalasjnikov in de hand. De rechter nam het haar kwalijk dat ze "niet ondubbelzinnig afstand" nam van IS.

In 2019 werd de vrouw veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat ze in 2015 hoogzwanger naar Bagdad is afgereisd om zich aan te sluiten bij IS.

Vluchtelingenwerk Nederland heeft een jaar lang een medewerker gehad die is veroordeeld voor lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat. De 39-jarige vrouw werkte op vrijwillige basis als juridisch medewerker bij de organisatie en had toegang tot persoonsdossiers en andere gegevens van vluchtelingen.

Wat is een verklaring omtrent het gedrag (vog)?

Voor een baan, stage of vrijwilligerswerk is vaak een verklaring omtrent het gedrag (vog) nodig. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. De vog wordt afgegeven door screeningsautoriteit Justis. Ook met een veroordeling kun je een vog krijgen: er wordt alleen gekeken naar strafbare feiten die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de vog is aangevraagd.

De standaard termijn waarop wordt teruggekeken is 4 jaar, maar voor zedendelicten kan zelfs onbeperkt worden teruggekeken. Bij zware misdrijven en (het voorbereiden) van een terroristisch misdrijf is die termijn 20 jaar. Ook wisselt de termijn per functie: een beëdigde tolk moet 10 jaar geen relevante strafbare feiten hebben gepleegd, een rechter 30 jaar niet. In principe geldt de datum van de veroordeling als meetpunt. Als je daarna een celstraf hebt uitgezeten telt de tijd in de gevangenis niet mee voor de terugkijktermijn; de tijd van de detentie wordt dus als het ware opgeteld bij de terugkijktermijn.

Vorig jaar werden er 1.536.089 vog's aangevraagd. Daarvan werden er 2728 geweigerd.