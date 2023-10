Poetin in China, eerste bezoek sinds invasie Oekraïne

De Russische president Poetin is in Beijing aangekomen voor een ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Het is het eerste bezoek van de Russische president aan China sinds zijn land de oorlog begon tegen Oekraïne, in februari vorig jaar. De twee treffen elkaar op woensdag.

Enkele dagen voor de Russische invasie begon was Poetin nog op bezoek in Beijing, ter ere van de Olympische Winterspelen van 2022. De twee hadden het toen over een 'partnerschap zonder grenzen' tussen de twee landen, wat kort daarna werd gezien als een Chinese steunbetuiging aan de invasie. Sindsdien hebben de twee elkaar meermaals als 'goede vriend' bestempeld.

Zijderoute

Afgelopen maart werd Poetin aangeklaagd door het Internationaal Strafhof in Den Haag, voor het moedwillig deporteren van kinderen uit bezette delen van Oekraïne. Sinds die aanklacht reist Poetin nauwelijks meer zijn land uit. Eerder deze maand bezocht hij wel de president van Kirgizië, net als Xi een bondgenoot die niet meewerkt met het Strafhof.

Xi was in maart dit jaar nog in Moskou, vlak nadat de aanklacht van het Strafhof was uitgevaardigd. Hij nodigde Poetin toen uit om op bezoek te komen voor het Belt and Road Forum, een internationale conferentie over de Nieuwe Zijderoute. Dat wereldwijde infrastructurele project, waarbij andere landen havens, wegen en vliegvelden aanleggen die aansluiten bij de Chinese wensen, bestaat nu tien jaar. Poetin bezocht de conferentie eerder al in 2017 en 2019.