Trump krijgt spreekverbod in strafzaak over beïnvloeding verkiezingen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump mag zich publiekelijk niet meer uitlaten over aanklagers, mogelijke getuigen en rechtbankmedewerkers. Dat heeft een federale rechter besloten in de strafzaak waarin Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag in 2020 te beïnvloeden.

De rechter, Tanya Chutkan, zei dat Trump kritiek mag uiten op het ministerie van Justitie en kan zeggen dat de zaak in zijn ogen politiek gemotiveerd is. Maar volgens haar mag de oud-president geen gerichte "lastercampagne" voeren tegen mensen rond de zaak.

Dat geldt volgens Chutkan voor iedereen die is aangeklaagd. "En ik ga het daarom ook niet toestaan in deze zaak."

Als Trump zich niet houdt aan de voorwaarden, sluit Chutkan sancties niet uit. Ze ging niet in op wat zo'n straf kan zijn.

'Abominatie'

De kans is aanzienlijk dat de advocaten van Trump in beroep gaan tegen het besluit van de rechter. Mogelijk gaan ze dat doen. Een woordvoerder van Trump noemde het besluit "een absolute abominatie."

Trump zelf noemde het besluit "onconstitutioneel" tijdens een campagnetoespraak in Iowa. "Ik word de enige politicus die een campagne voert met een spreekverbod, waarbij ik geen mensen mag bekritiseren."

Trump noemde Chutkan eerder een "Trump-hatende rechter" en de aanklagers "een stel boeven".

Al eerder spreekverbod

Begin deze maand kreeg Trump ook al een spreekverbod opgelegd in de civiele fraudezaak tegen hem in New York.

Trump had toen sociale media gebruikt om uit te halen naar de hoogste griffier van de rechter, die liet weten dat aanvallen op zijn personeel "onaanvaardbaar en ongepast" zijn en "onder geen enkele omstandigheid zullen worden getolereerd".

Trump had op sociale media een foto geplaatst van de griffier, die hij bij naam noemde, waarop ze poseert met de meerderheidsleider van de Senaat, de Democraat Chuck Schumer. Trump noemde de griffier "de vriendin van Schumer" en voegde daaraan toe: "Wat schandelijk! Deze rechtszaak moet onmiddellijk worden gestopt!" Het bericht van Trump werd later verwijderd.

Er lopen nog drie strafzaken tegen Trump; een draait om verkiezingsfraude in de staat Georgia, een gaat over voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 en een draait om het betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels.