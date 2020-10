Twee coronabesmettingen na succesvol EK: Nederlandse roeiers in quarantaine

Twee roeiers van de nationale ploeg zijn afgelopen zondag na hun finalerace positief getest op het coronavirus. Na de laatste races op de slotdag van het toernooi, waar de Nederlandse ploeg zeven gouden medailles, een keer zilver en twee keer brons veroverde, kreeg één van de roeiers lichte klachten.

De kamergenoot van de desbetreffende roeier had nergens last van, maar beiden werden wel direct getest. De uitslag daarvan bleek positief. Het tweetal, dat wel in actie was gekomen, werd meteen geïsoleerd.

Daarop zijn de andere atleten en leden van de begeleidingsstaf ook getest, zij bleken negatief. Ze blijven nu tien dagen in quarantaine zoals de protocollen voorschrijven.

Bij het toernooi in Poznan waren de Nederlandse roeiers niet vooraf getest op corona. De Fransen deden dat wel en lieten twee roeiers niet in actie komen nadat ze positief waren getest.