Onderzoek naar route waarbij Lely-spoorlijn over de Afsluitdijk gaat

Volgens Stijn Lechner, directeur van het projectteam, is het onderzoek nodig om een goede en zorgvuldige afweging te kunnen maken.

"We willen appels met appels vergelijken en kijken of die andere routes ons nuttige informatie opleveren over bijvoorbeeld kosten, reizigersaantallen en snelheid", zegt hij tegen Omroep Flevoland. "Dan helpt het als we verder kijken dan naar alleen een route die door Flevoland loopt.

Lechner snapt dat mensen het vreemd vinden dat er nu ook een route onderzocht wordt die via Alkmaar loopt. "We willen het alsnog onderzoeken om te kijken welke informatie dat ons oplevert. Het zou goed kunnen dat uit het onderzoek straks blijkt dat een route door Flevoland het meest aannemelijk lijkt, maar het zou ook kunnen dat het niet zo is."

Hij wil niet zeggen welke route in zijn ogen het meeste kans maakt. "Ik vind het geen goed plan om van tevoren al te zeggen welke routes geen of minder kans maken", zegt hij. "De bestuurders hebben gezegd dat de route via Flevoland moet lopen. Wij kijken of we daar de goede afweging bij maken."