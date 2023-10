Oranje wint van Griekenland dankzij late strafschop en zet reuzenstap richting EK

Op een zwarte avond vanwege de dodelijke schietpartij in Brussel heeft Oranje een enorme stap gezet richting kwalificatie voor het EK. De gewenste overwinning op Griekenland in Athene leek er lang niet te komen door onder meer een gemiste strafschop van Wout Weghorst, maar in blessuretijd schoot Virgil van Dijk raak van elf meter: 0-1. Aan één zege in een van de komende twee wedstrijden tegen Ierland (thuis) en Gibraltar (uit) heeft Nederland genoeg voor een EK-ticket. In dezelfde groep won Ierland vanavond in het Portugese Faro met 4-0 van Gibraltar.

Foto: 30b58929-df58-3c4a-b7f1-7d913facfa17 - NOS

Enigszins verrast door de opstelling van de Grieken stond Ronald Koeman vooraf voor de camera van de NOS. De Griekse bondscoach Gustavo Poyet had beide in Nederland bekende spitsen, Vangelis Pavlidis (AZ) en Georgios Giakoumakis (ex-VVV-Venlo), buiten de basis gelaten. Hoe ze precies zouden spelen, wist Koeman ook niet. Hij liet mede de verantwoordelijkheid aan de spelers om dat zelf te herkennen. Het bleek geen probleem. De Grieken lieten in niets zien voor hun kans op EK-kwalificatie te gaan en maakten het Nederland nauwelijks moeilijk. De ambiance dan. Het publiek als twaalfde man in de wedstrijd van het decennium voor de Grieken? Ook dat viel zwaar tegen. Het was bij vlagen zelfs doodstil in het met 25.000 toeschouwers weliswaar uitverkochte stadion. Om veiligheidsredenen bleven 7.000 plaatsen onbezet. Het veld lag er bovendien, zoals verwacht, slecht bij.

Een samenvatting van het EK-kwalificatieduel Griekenland-Nederland in Athene. - NOS

Het was onder die omstandigheden dat Oranje, met Steven Bergwijn en Mats Wieffer voor Joey Veerman en Marten de Roon en Wout Weghorst gewoon in de spits. het spel dicteerde in Athene. Halverwege de eerste helft werd Oranje via een serie hoekschoppen voor het eerst gevaarlijk, waarbij Tijjani Reijnders steeds in schietpositie kwam. Gemiste strafschop Weghorst Nadat scheidsrechter Alejandro Hernández de Nederlandse roep om een strafschop vanwege hands van Giorgios Masouras nog had weggewuifd, wees de Spaanse arbiter even later wel naar de stip na een worsteling tussen Konstantinos Koulierakis en Virgil van Dijk. Bij afwezigheid van de laatste penaltynemers bij Oranje dit jaar, Memphis Depay (gemist) en Cody Gakpo (raak) was het de vraag wie de strafschop ging nemen. Aanvoerder Van Dijk miste in de strafschoppenserie tegen Argentinië op het WK en van het drietal dat toen raakschoot, was alleen Weghorst van de partij. Weghorst ging achter de bal staan en wat Koeman vooraf al vreesde, gebeurde. De spits werd afgeleid met laserstralen in het gezicht, zoals ook het geval was met Steven Bergwijn in het Europa League-duel van Ajax bij AEK Athene (1-1). Waar Bergwijn ondanks het laserlicht raak schoot, miste Weghorst.

Wout Weghorst krijgt vanaf de penaltystip de kans om Oranje op 0-1 te zetten tegen Griekenland, maar mist. - NOS

De Griekse doelman Odisseas Vlachodimos stopte de zwakke strafschop van Weghorst. Een domper voor Oranje en een meevaller voor de Grieken. Op slag van rust volgde de volgende kans van Oranje. Na een lange pass van Van Dijk kon Bergwijn uithalen. Opnieuw redde Vlachodimos. De Griekse keeper van Nottingham Forest groeide verder in de wedstrijd, tot frustratie van Oranje. Met Donyell Malen voor Lutsharel Geertruida werd het Nederlands elftal in de tweede helft steeds gevaarlijker. Direct na rust kreeg Bergwijn na balverlies van Konstantinos Mavropanos een vrije doortocht en weer was het Vlachodimos die redde. En zo ging het door, bij een kans van Reijnders bijvoorbeeld. Als Vlachodimos eens niet de sta-in-de-weg was, was het vizier van Oranje weer net niet scherp genoeg, zoals bij een poging van Xavi Simons. Met debutant Brian Brobbey voor Weghorst en Joey Veerman voor Simons bracht Koeman vers bloed. Verlossing met rake strafschop Van Dijk Dat de Grieken niets hadden aan een punt bleek ook verder in de tweede helft maar met mate. Via Fotis Ioannidis, even weg bij Nathan Aké, kreeg de thuisploeg een eerste kans. De Griek slaagde er niet in Oranjedoelman Bart Verbruggen voor het eerst te testen en schoot in het zijnet. In de 77ste minuut pas bracht de Griekse bondscoach Poyet spits Giakoumakis in de ploeg om nog iets te forceren en ook Pavlidis kwam binnen de lijnen. Voor Oranje werd het steeds meer zaak om in ieder geval het punt veilig te stellen. Een slordigheid van invaller Micky van de Ven hielp daarbij niet. Ioannidis liet de daaropvolgende kans liggen. In de slotminuut volgde toch de verlossing. Pavlidis werkte Denzel Dumfries tegen de grond en weer mocht Oranje een strafschop nemen. Dit keer ging Van Dijk achter de bal staan en die schoot in blessuretijd wel raak.

Virgil van Dijk schiet Nederland in blessuretijd op voorsprong in het EK-kwalificatieduel met Griekenland (0-1). - NOS