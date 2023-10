België-Zweden gestaakt wegens schietpartij Brussel, stadion na bijna twee uur ontruimd

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden is in de rust van de wedstrijd gestaakt. Eerder op de avond zijn in Brussel twee Zweedse personen vermoord. Volgens Belgische media zou het gaan om Zweedse voetbalfans.

Tijdens overleg in de rust van de wedstrijd (1-1) heeft Zweden gezegd dat het niet meer verder wil spelen. De spelers van België zijn daarmee akkoord gegaan.

De supporters werden vanwege veiligheidsredenen bijna twee uur vastgehouden in het stadion. Daarna begon de ontruiming.

Schietpartij in Brussel

In het centrum van Brussel werden maandagavond twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers hebben de Zweedse nationaliteit, meldde de politie. Belgische media meldden dat er mogelijk sprake is van een terroristisch motief, maar dat is niet bevestigd.

De 35.000 aanwezige fans in het Koning Boudewijnstadion in Brussel wordt verzocht op hun plek te blijven zitten. Dat geldt ook voor de honderd à tweehonderd meegereisde Zweedse fans. Volgens Belgische media wordt hen ook geadviseerd niet meer de straat op te gaan in kleuren van het land, omdat de dader nog op de vlucht is.