Oorlog in Gaza: speler Nice 'verheerlijkt terrorisme', Bayern in gesprek met Mazraoui

De openbare aanklager in het Franse Nice is een vooronderzoek gestart naar Nice-voetballer Youcef Atal op verdenking van het "verheerlijken van terrorisme". De 27-jarige international van Algerije plaatste een vermeend antisemitisch bericht op social media met betrekking tot de oorlog tussen Israël en Hamas.

De Franse voetbalbond verklaarde zondag al dat zij een onderzoek starten naar Atal. De verdediger heeft het bericht inmiddels verwijderd en zijn excuses gemaakt. Hij zei op zijn Instagram dat hij "nooit een boodschap van haat zou steunen." Atal, die sinds 2018 uitkomt voor Nice, speelde maandag namens Algerije een oefenduel met Egypte.

Mazraoui in gesprek

Afgelopen weekend was er ook commotie over Marokkaanse voetballers die zich uitten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Noussair Mazraoui, de geboren Nederlander die interlands speelt voor Marokko, deelde net als enkele ploeggenoten een verhaal op Instagram waarin hij de Palestijnen de overwinning toewenst in het conflict.

In Duitsland, waar Mazraoui speelt voor Bayern München, ontstond veel commotie over het bericht van de oud-Ajacied. De clubleiding zegt nu in gesprek te gaan met Mazraoui, die door de invloedrijke krant Bild werd neergezet als terreuraanhanger. Volgens de voetballer zelf is daar geen sprake van en is hij juist tegen geweld. Hij heeft het gevoel dat hij monddood gemaakt wordt.