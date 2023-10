Twee Zweden gedood bij terreuraanslag in Brussel, schutter nog voortvluchtig

Bij een aanslag in het centrum van Brussel zijn vanavond twee Zweden doodgeschoten. Er is ook iemand gewond geraakt. De schutter is nog voortvluchtig. De aanslag was even na 19.00 uur in de buurt van het Place Sainctelette.

Het terreurdreigingsniveau in de hoofdstad is verhoogd naar vier, het hoogste niveau. Dat is voor het eerst sinds de aanslagen in 2016 in de Belgische hoofdstad. Het dreigingsniveau in de rest van het land is verhoogd van twee naar drie.

Islamitische Staat

Op sociale media gaat een video rond waarin de aanslag wordt opgeëist. Een man vertelt in het Arabisch in de camera dat hij drie Zweden heeft neergeschoten. Hij zegt geïnspireerd te zijn door Islamitische Staat.

In de video wordt de Zweedse nationaliteit van de slachtoffers aangehaald als mogelijk motief, zegt het Nationaal Crisiscentrum, zonder dat verder toe te lichten. Het crisiscentrum zegt verder "geen enkele aanwijzing" te hebben dat de aanslag verband houdt met de oorlog tussen Israël en Hamas.

Het federaal parket zegt tegen Belgische media dat het gewonde slachtoffer eveneens een Zweed is, die zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het Nationaal Crisiscentrum zegt het gaat om een taxichauffeur.

Interland gestaakt

Belgische media meldden eerder dat de slachtoffers voetbalfans zijn. Zij waren in Brussel voor de voetbalwedstrijd tussen België en Zweden in het Koning Boudewijnstadion. Dat duel is in de rust definitief gestaakt. Het Zweedse team wilde niet meer verder spelen en de spelers van België zijn daarmee akkoord gegaan.

De fans in het stadion werd gevraagd om op hun plaats te blijven zitten. Rond 22.30 uur meldde het Nationaal Crisiscentrum dat er wordt gekeken hoe supporters op een veilige manier uit het stadion kunnen worden begeleid.

Groot wapen

Op sociale media gaan beelden rond van de dader. Te zien is hoe een man in een feloranje jas en witte helm zijn scooter neergooit en met een groot wapen een gebouw binnenloopt. Er klinken meerdere schoten en het lijkt erop alsof de dader gericht op iemand schiet.

Hieronder is de video te zien. De beelden zijn door de NOS bewerkt: op het moment dat een van de slachtoffers wordt geraakt zijn alleen schoten te horen.